ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得した深田茉莉（１９）＝ヤマゼン＝が２０日、同銅メダルで女子ビッグエア金メダルの村瀬心椛（２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝とともに、ミラノ市内で記者会見を開いた。

深田は「スロープスタイルでメダルを取れたことはすごくうれしいです。ビッグエアでは悔しい思いをした。スロープスタイルではあきらめずにやってきたことを絶対に出し切ると思って滑った。その結果、メダルを取れてとてもうれしい」と話した。

大会序盤に行われたビッグエアから、スイス国境に近い会場のリヴィーニョで過ごしたが、競技を終えて大都市のミラノにやってきた。深田は「初めてミラノに来てんですが、こういう古い街並みを見るのも素敵だなと思う。大きなスタバがあるらしいので、みんなで行けたら」と笑顔で話した。

会見では互いの印象や普段の様子を聞かれる場面もあった。村瀬から「ビッグエアが終わって茉莉がちょっと落ち込むんですけど。『こんなんじゃ終われないでしょ』、ハグしながら『絶対いけるから茉莉は』って言ったら本当に金メダル取ったんで。さすがだな」と紹介された。一方で深田は村瀬について「心椛ちゃんは滑りもそうですけど、スノーボードにかける思いがすごい熱い」と紹介し「滑りとか格好とかかっこいいんですけど、実は天然なところがあって、いつもたくさん笑わせてもらってます」と明かした。