前節はロス世代40人が出場!! J1では鹿島DF松本遥翔がデビュー、J2は湘南MF石井久継や富山MF亀田歩夢が結果残す:百年構想L第2節
今月13〜15日に行われたJ1・J2・J3百年構想リーグでは、ロサンゼルス五輪世代にあたる2005年以降に生まれた選手40人がピッチに立った。
J1では鹿島アントラーズの19歳DF松本遥翔が後半37分からの途中出場でデビュー。今年1月のAFC U23アジア杯優勝メンバーでは桐蔭横浜大から横浜F・マリノスに加入したDF関富貫太、セレッソ大阪に今季加入したMF横山夢樹、名古屋グランパスのDF森壮一朗が今季初出場を飾っている。
J2・J3では湘南ベルマーレのMF石井久継が2ゴールの大活躍を見せ、カターレ富山ではMF亀田歩夢が開幕2試合連続ゴール。いわきFCの新加入MF荒木仁翔はデビュー戦でアシストを記録した。また早生まれでIPU・環太平洋大在学中のサガン鳥栖MF松岡響祈がデビューを飾っている。
▼J1百年構想リーグEAST
2/14 FC町田ゼルビア 2-2(PK4-2) 水戸ホーリーホック
FW徳村楓大(18、町田=神村学園高) SUB
2/14 鹿島アントラーズ 1-0 横浜F・マリノス
DF松本遥翔(19、鹿島=鹿島ユース) ▲8
FW徳田誉(18、鹿島=鹿島ユース) SUB
DF関富貫太(20、横浜FM=柏U-18→桐蔭横浜大) ▽83
2/14 FC東京 1-1(PK5-3) 浦和レッズ
MF佐藤龍之介(19、FC東京=FC東京U-18) ▲22 PK○
MF早川隼平(20、浦和=浦和ユース) SUB
FW照内利和(19、浦和=浦和ユース) SUB
2/15 ジェフユナイテッド千葉 0-0(PK8-9) 川崎フロンターレ
MF姫野誠(17、千葉=千葉U-18在籍中/2種) ▲20 PK○
DF野田裕人(19、川崎F=静岡学園高) SUB
MF大関友翔(21、川崎F=川崎F U-18) SUB
2/15 柏レイソル 1-2 東京ヴェルディ
MF長南開史(16、柏=柏U-18在籍中/2種) SUB
MF山本丈偉(19、東京V=東京Vユース) ▲14
FW白井亮丞(20、東京V=東京Vユース) ▲1
▼J1百年構想リーグWEST
2/13 ヴィッセル神戸 2-0 V・ファーレン長崎
MF濱崎健斗(18、神戸=神戸U-18) ▲16
DF田所莉旺(19、長崎=帝京高) SUB
2/14 清水エスパルス 1-1(PK1-3) 京都サンガF.C.
MF嶋本悠大(19、清水=大津高) SUB
FW郡司璃来(20、清水=市立船橋高) ▲3
2/14 サンフレッチェ広島 1-1(PK5-4) ファジアーノ岡山
MF小倉幸成(20、岡山=鹿島ユース→法政大在学中/特別指定) ■71(退場)
MF藤井葉大(20、岡山=飯塚高) SUB
2/15 アビスパ福岡 0-2 セレッソ大阪
FW道脇豊(19、福岡=熊本ユース) ▽45
DFエゼモクェ・チメヅェ海(16、C大阪=C大阪U-18在籍中/2種) SUB
MF横山夢樹(20、C大阪=帝京高) ▲2
MF石渡ネルソン(20、C大阪=C大阪U-18) ▲10
2/15 ガンバ大阪 0-0(PK2-3) 名古屋グランパス
GK荒木琉偉(18、G大阪=G大阪ユース) SUB
MF名和田我空(19、G大阪=神村学園高) ▲29 PK×
GKピサノアレックス幸冬堀尾(20、名古屋=名古屋U-18) SUB
DF森壮一朗(18、名古屋=名古屋U-18) ▲45
▼J2・J3百年構想リーグEAST-A
2/14 ザスパ群馬 0-1 ヴァンラーレ八戸
DF中野力瑠(20、群馬=桐生一高) SUB
FW出間思努(20、札幌→群馬/育成型期限付き移籍) SUB
2/14 横浜FC 0-1 ベガルタ仙台
FW古屋歩夢(18、仙台=仙台ユース) ▽72
MF南創太(19、仙台=日章学園高) ▲18
2/14 湘南ベルマーレ 4-0 SC相模原
MF石井久継(20、湘南=湘南U-18) ▽87 2G
2/15 栃木SC 1-2 モンテディオ山形
MF平賀大空(20、京都→山形/育成型期限付き移籍=京都U-18) ▲27
2/15 栃木シティ 0-1 ブラウブリッツ秋田
MF小竹知恩(19、清水→栃木C/育成型期限付き移籍=清水ユース) ▲7
▼J2・J3百年構想リーグEAST-B
2/14 RB大宮アルディージャ 3-2 北海道コンサドーレ札幌
DF木寺優直(17、大宮=大宮U18在籍中/2種) SUB
FW日高元(18、大宮=神村学園高) SUB
2/14 ヴァンフォーレ甲府 2-0 AC長野パルセイロ
なし
2/14 藤枝MYFC 2-0 松本山雅FC
DF永野修都(19、FC東京→藤枝/育成型期限付き移籍=FC東京U-18) ◎90
MF芹生海翔(19、藤枝=鹿児島城西高) ◎90
FW山崎絢心(18、藤枝=富士市立高) SUB
2/15 いわきFC 3-1 福島ユナイテッドFC
DF中野陽斗(18、いわき=神村学園高) ◎90
MF木吹翔太(19、広島→いわき/育成型期限付き移籍=広島ユース) ◎90
MF荒木仁翔(18、いわき=神村学園高) ▲15 1A
DF土屋櫂大(19、川崎F→福島/育成型期限付き移籍=川崎F U-18) ◎90
DF千葉虎士(20、山形→福島/育成型期限付き移籍=山形ユース) ▲20
2/15 FC岐阜 2-1 ジュビロ磐田
FWワッド・モハメッド・サディキ(19、柏→岐阜/育成型期限付き移籍=柏U-18) ▲1
MF川合徳孟(18、磐田=磐田U-18) ▲22
▼J2・J3百年構想リーグWEST-A
2/14 奈良クラブ 1-0 FC今治
MF國武勇斗(20、奈良=興國高) SUB
DF梅木怜(20、今治=帝京高) ◎90
DF笹修大(19、今治=札幌大谷高) SUB
2/15 FC大阪 2-2(PK5-3) 高知ユナイテッドSC
GK関沼海亜(20、FC大阪=健大高崎高) SUB
MF鳥山陽斗(17、FC大阪=履正社高) SUB
GK村田侑大(20、高知=桐光学園高→国際基督教大) SUB
FW長疾風(18、高知=鹿島ユース) SUB
2/15 カマタマーレ讃岐 1-5 カターレ富山
MF亀田歩夢(19、富山=流通経済大柏高) ▲21 1G
2/15 徳島ヴォルティス 4-0 アルビレックス新潟
DF佐藤海宏(18、鹿島→新潟/育成型期限付き移籍=鹿島ユース) ◎90
MF石山青空(20、新潟=新潟U-18) ▽53
GK内山翔太(19、新潟=新潟U-18) SUB
DF松岡敏也(18、新潟=興國高) ▲37
2/15 愛媛FC 2-2(PK3-2) ツエーゲン金沢
MF行友翔哉(21、愛媛=愛媛U-18) ▲9 PK○
FW舩橋京汰(20、愛媛=磐田U-18) SUB
▼J2・J3百年構想リーグWEST-B
2/15 レノファ山口FC 2-1 レイラック滋賀
FW末永透瑛(20、山口=山口U-18) ▲8
2/15 サガン鳥栖 1-1(PK4-3) ロアッソ熊本
MF松岡響祈(21、鳥栖=IPU・環太平洋大在学中/特別指定) ▽68
FW鈴木大馳(19、鳥栖=鳥栖U-18) ▽74
DF北島郁哉(20、鳥栖=鳥栖U-18) ▲22
2/15 大分トリニータ 2-0 ギラヴァンツ北九州
MF木實快斗(18、C大阪→北九州/育成型期限付き移籍=C大阪U-18) ◎90
MF吉原楓人(19、北九州=柏U-18) SUB
MF官澤琉汰(20、北九州=北九州U-18) SUB
MF坂下湧太郎(18、北九州=北九州U-18) SUB
2/15 ヴァンラーレ宮崎 3-1 ガイナーレ鳥取
MF望月耕平(19、横浜FM→宮崎/育成型期限付き移籍=横浜FMユース) SUB
MF安藤陸登(19、宮崎=G大阪ユース) ▲3
2/15 鹿児島ユナイテッドFC 3-1 FC琉球
なし
