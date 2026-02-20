サンディエゴ・パドレス所属のダルビッシュ有（39）の妻・ダルビッシュ聖子（45）が、16日にInstagramを更新。子どもたちと南の島を訪れたことを報告した。

投稿された写真は、旅行先のビーチを楽しむ長女と四男のバックショット。ブルーの海を前に、南国ならではの木々に囲まれた砂浜を歩く様子がおさめられている。

聖子は、小学生の子どもの休暇「スキーウィーク」について説明。「パパが次男三男を日本に一緒に連れて行ってくれる事に」「子供達になるべく日本に触れさせたい事が第一なのと、2人をパパが連れて行けば私の負担も減るだろうと考えてくれたパパ」と、家族「別行動」の旅行であることや、ダルビッシュの深い配慮についても明かした。

【画像】子どもたちと南の島を訪れたダルビッシュ聖子（画像はダルビッシュ聖子のInstagramより引用）

現在、侍ジャパンの宮崎キャンプにアドバイザーとして合流しているダルビッシュ。この投稿には、Instagramユーザーから「家族仲良しが一番ですね 楽しめてよかったですね」「うわー、娘さん大きくなりましたね」「聖子ママもステキで、 二人ともいつまでも変わらないから嬉しい」「ママも日々大変なので良かったですね ダルさん、なんて素敵な旦那さん」といったコメントが寄せられている。