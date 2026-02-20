ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、フィギュアスケート女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の坂本花織（シスメックス）は１４７・６７点をマークしてフリーでも２位となり、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。

ＳＰ首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）はフリー９位の１４０・４５点だったが、合計２１９・１６点で銅。千葉百音（もね）（木下グループ）は合計２１７・８８点で４位だった。ＳＰ３位のアリサ・リュウ（米）がフリーで１位となり、逆転で優勝した。フィギュアスケートは全ての種目を終え、日本は過去最多のメダル６個（金１、銀３、銅２）を獲得した。

２０歳のリュウが自由に舞い、逆転の金メダルを手にした。「場内の人たちとつながれている感じがした。また、リンクに出て行きたいくらい」。跳ね上がって喜んだ。

表情にも、滑りにも、硬さはなかった。「滑ることがうれしくて自信もあった」。ジャンプで大きなミスをせず、楽曲のテンポが上がるにつれ、観客の心をつかんだ。最後のスピンは審判９人中８人が最高得点を付ける鮮やかさだった。

２０１９年に史上最年少の１３歳で全米選手権を制し、「天才少女」と呼ばれた。転機はコロナ禍だった。「人生で初めて、やることがなくなった。ふと我に返った」。スケート以外の暮らしがしたくなり、６位だった２２年北京五輪の後、引退。それから約２年後、「初めてスキーをしてみたら楽しかった」と滑る楽しさを思い出し、リンクに戻った。

米メディアによると、弁護士の父は天安門事件に関わって中国から米国へ渡ったという。金と黒が交互になった髪の色は、木の年輪をイメージして染めた。「髪の色に合う色のメダルが取れた」。経験とともに成熟度を高め、笑顔をはじけさせた。（平地一紀）