電動歯ブラシやシェーバーで人気のフィリップスが販売する電動歯ブラシ「ソニッケアー プロテクトクリーン 5500 HX7111/02」は、30％オフの13,480円（税込）で販売されています。

手磨き比最大10倍の歯垢除去力が魅力。2025年モデルの電動歯ブラシが早くもお買い得に

↑「ソニッケアー プロテクトクリーン 5500 HX7111/02」

「ソニッケアー プロテクトクリーン 5500 HX7111/02」は、毎分約31,000回の高速振動で歯垢を浮かせて落としながら、音波水流を発生させ、手磨き比で最大10倍の歯垢除去力を実現するという電動歯ブラシ。搭載されたプレミアムクリーンブラシヘッドは、ベースに柔軟性のあるゴム素材を採用し、毛先の振れ幅や歯との接地面積が大きくなっているため、歯と歯ぐきに密着して歯垢をかき出すことができるといいます。柔軟な素材により、過剰なブラッシング圧力も吸収しながら洗浄してくれるのだとか。

また、過圧防止センサーも搭載。磨く力が強いと感知した場合にはハンドルの振動が変化してお知らせし、ブラシ圧を弱めるよう促してくれます。さらに、2分間のブラッシングが終わると自動停止するスマートタイマー機能を搭載しているため、しっかり2分間磨けると同時に、磨き過ぎを防止してくれるそう。

選べるブラッシングモードは、基本のブラッシングモードの「クリーン」、ステインを落として磨き上げる「ホワイトプラス」の2つを搭載。お好みの磨き心地に合わせて変えることができます。

2025年モデルながら早くもセール対象になっているため、お得なこの機会をぜひお見逃しなく。

