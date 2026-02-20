04 Limited Sazabys、自身主催の愛知・野外フェス＜YON FES 2026＞開催決定
04 Limited Sazabysが、地元・愛知にて主催する野外フェス＜YON FES 2026＞を2026年6月20日、21日の2日間にわたって開催することを発表した。
会場は例年通り、愛知県で最大級の大型公園のモリコロパーク（愛・地球博記念公園）。同会場にて2016年より開催され、2026年で10周年となる。
出演者は04 Limited Sazabysの呼びかけにより、今後続々と発表される予定とのことだ。
本日よりチケット先行がスタートしている。詳細は＜YON FES 2026＞のオフィシャルサイトをチェックしてほしい。
◾️＜YON FES 2026＞
【日時】2026年6月21日（土）、22日（日）
【時間】 開場9:30 開演11:00 終演19:00（各日共通予定）
【会場】愛知県 愛・地球博記念公園(モリコロパーク)
【出演アーティスト】
6/20：04 Limited Sazabys / and more
6/21：04 Limited Sazabys / and more
▼券種
6/20（土）1日入場券 一般￥11,000（税込）／U-18チケット￥7,000（税込）
6/21（日）1日入場券 一般￥11,000（税込） ／U-18チケット￥7,000（税込）
6/20（土）1日入場券【オリジナル特典付き】一般￥13,000（税込） ／U-18チケット￥9,000（税込）
6/21（日）1日入場券【オリジナル特典付き】一般￥13,000（税込）／U-18チケット￥9,000（税込）
【主催】YON FES 2026 実行委員会
【企画】No Big Deal Records / 日本コロムビア
【制作】DGエージェント
【運営】SUNDAY FOLK PROMOTION
【問い合わせ】SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100(12:00〜18:00)
【HP】https://yonfes.nagoya/feature/2026
【X】@yon_fes ( https://x.com/yon_fes )
▼チケット先行
・YON TOWN先行（1日入場券 ※オリジナル特典付き／1日入場券）
応募期間：2/20（金）19:00〜3/1（日）23:59（抽選・お一人さま2枚まで）
詳細：https://yonfes.nagoya/feature/2026
関連リンク
◆04 Limited Sazabys オフィシャルサイト
◆04 Limited Sazabys オフィシャルX
◆04 Limited Sazabys オフィシャルInstagram
◆04 Limited Sazabys オフィシャルYouTubeチャンネル
◆04 Limited Sazabys オフィシャルLINE
◆＜YON FES 2026＞特設サイト
◆＜YON FES＞ オフィシャルX