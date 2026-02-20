２０日放送の日本テレビ系「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」（月〜金曜後３・５０）では、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子フリーの結果を報じた。

現役引退を表明して臨み、ショートプログラム（ＳＰ）２位の坂本花織（シスメックス）が銀メダルを獲得。北京五輪の銅メダルに続く個人種目２大会連続、そして団体との連続複数メダルはフィギュア日本女子初の快挙となった。ＳＰ首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルで、日本女子は初のダブル表彰台となった。ＳＰ３位のアリサ・リュウが逆転で金メダル、初五輪でＳＰ４位の千葉百音（木下グループ）は４位だった。

番組には、ミラノからトリノ五輪フィギュア女子金メダルの荒川静香さんが中継で出演。「本当にすごい戦いでした。（フィギュア女子では）初めての複数メダルということで、すごい快挙だった」と話した。

銀メダルにも悔し涙だった坂本について「団体戦からずっといましたので、長い期間、重圧の中戦ってきて緊張した表情で、やはり最後の五輪になるということの意識もあったと思いますから。けれども、成功した技はすべて加点で、持ち味が生かされるような素晴らしい滑りだったんです」と称賛した。

勝敗を分けた、コンビネーションジャンプが単発になったところについては「いつもだったら、リカバリーできたかなっていうところができなかったところの、ちょっとした差で金メダル、銀メダルという結果が変わってしまった部分が、悔しさという涙としてにじんでいたんですけど、本当に滑りとしてはこん身の、気持ち届く滑りでした。やはり、うまいなという演技でしたね」とたたえた。

続けて荒川さんは「ルール上、同じジャンプを繰り返す場合は、コンビネーションジャンプでなければいけないというルールの中で、単独が２つになってしまったというところですね。いつもだったら、どんな体勢になってもこのフリップからダブルでもシングルでもつけられる、トリプルにももっていける力があった」「単独になると基礎点が７割になってしまう。ここが点差として出てしまった。悔しさというのはここにあったと思いますね」と詳細を説明。

「とっさのことだったと思いますね。本人も単独ではいけないことは重々わかっている中で、踏みきりですね…動転したのかなっていうぐらい。いつもだったら（次のジャンプに）いくっていうタイプの選手なので、私も見ていて驚きました」と話し、予定通り３回転＋３回転だった場合と比べて「おそらく７〜８点変わってくるくらいの結果となってしまった。他のジャンプのミスだったら、また違った。これは繰り返しだったがゆえの（結果）っていう」と指摘した。