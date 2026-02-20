『再入荷』キターーーッ！【3COINS】収納力すんごい♡「優秀ポーチ」

「旅行に向けて新しいポーチが欲しい」「ポーチの中で化粧品が散らかりがち」という人におすすめの、収納力に優れたポーチを【3COINS（スリーコインズ）】で発見！ 実用性が高いうえにプチプラなポーチが再入荷されているので、ぜひ早めにゲットして。

コスメを立てて収納できるバニティ型

【3COINS】「縦型バニティポーチ／and us」\880（税込）

化粧品がポーチの中で迷子に……。そんなプチストレスを解消するなら、化粧水やメイクブラシなどを立てて収納できるバニティポーチがおすすめ。開口部がガバッと開くので取り出しやすく、快適に使えそう。公式サイトによると「大きなコスメもすっぽり入る」とのことで、収納力に期待大。複数のポケットに加えてティッシュ入れも付いているのは高ポイント。

小物を整理しやすい多ポケット付き

【3COINS】「ポケットいっぱいポーチ／and us」\770（税込）

大小さまざまなポケットが付いており、小物を整理しやすいポーチ。ファスナーでガバッと開くので、出し入れしやすそうです。持ち手が付いているため持ち運びにも便利。ブラシ入れの部分には透明のカバー付きで、ポーチが汚れにくいのも嬉しいところです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M