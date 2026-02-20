◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート男子1500m(大会14日目/現地19日)

18位となった野々村太陽選手が競技後インタビューで今大会を総括しました。

男子1000m13位に続きメダル獲得とはならず初の五輪を終えた野々村選手。「悔しいというより、やり切った気持ち」と振り返ります。しかし「自分はオリンピックを目標にやってきたが、結果を残している選手との差が結果に表れたと感じている」と結果を受け止めました。

男子1500mは野々村選手が所属するteam GOLDの寧忠岩選手(中国)が金メダルを獲得。「同じチームメイトとしても、同じアジアのくくりの中でも本当にすごいことを成し遂げた」と喜び、「勇気をもらったし自分もやり方さえ間違えなければそういう結果がついてくると思えたので、プラスになった」と刺激を受けたことを語りました。

この五輪まで「少しずつだが成長できたと思う」と語った野々村選手。team GOLDで郄木美帆選手らと研鑽(けんさん)を積んだ2年間には「世界トップの選手たちと(共に)生活や練習をさせてもらって、スケートに対する向き合い方がこの2年間で大きく変わった」と明かします。

続けて「学んだことを4年間継続させていきたい」と意気込み、次の五輪へ向けてのさらなる成長を誓いました。