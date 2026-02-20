■船体が真っ二つ…13人が海に

20日午後、三重県鳥羽市の沖合で貨物船と遊漁船が衝突し、2人が心肺停止、8人がケガをしています。

沖合に浮かぶ、真っ二つに割れた船。そのまわりに救命胴衣や浮き輪があり、およそ30分で垂直に傾いてしまいました。

船首部分は、逆さまにひっくり返っています。

20日午後1時前、鳥羽海上保安部に「船と衝突した」と通報がありました。

三重県鳥羽市沖で、貨物船が釣り客を乗せた遊漁船と衝突する事故がありました。

事故当時、船長1人と12人の釣り客が乗っていたという、全長およそ15メートルの「功成丸」。

そこに衝突したのが、全長およそ70メートル、重さ500トンの貨物船「新生丸」です。

「新生丸」のものとみられる航路です。

午前10時ごろ、愛知県の衣浦港から岡山県の水島港へ向けて出港。およそ3時間後。鳥羽市沖で「功成丸」と衝突したのでしょうか。目的地とは違う方向へ進んでいきました。

懸命に行われる救助活動。船長のいとこという男性によると、貨物船が遊漁船に気づいていなかったといいます。

「功成丸」船長のいとこ

「漁場について10〜15分で（船の）横っ腹に突っ込まれたと言っていた」

「相手の方が前を見ていなかった感じですね。もう一隻釣り仲間の船が近くにいて、いとこの船に突っ込んでいくのが見えて。『汽笛を鳴らしたけど相手が全然よけようとしなかった』と。かわいそうです」

消防によりますと、「功成丸」の乗客乗員13人のうち、2人が心肺停止、2人が重傷、6人が軽傷で病院に搬送されたということです。