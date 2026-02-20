ポケモン新作漫画「デンリュウと私の30年」のビジュアル

　ポケットモンスター30周年を記念して、ポケモン情報局の公式Xにて漫画「デンリュウと私の30年」第1話が公開された。ポケモンと一緒に大人になった、30年間の物語になっている。

　第1話は主人公のジュリとデンリュウ（メリープ）の出会いが描かれている。第2話は21日午前8時に公開予定。

　突然のポケモン新作漫画公開にネット上では「初手ホラー漫画かと思うじゃん」「読む前からタイトルだけで泣いて読んでからも泣いてる　私の感受性の高さ」「涙無しでは見れない」「まさかのデンリュウ！？！？推しだからうれしいけど、30年って書いてるのに初代ポケモンじゃないんだ」などの声が出ている。