ポケモン新作漫画「デンリュウと私の30年」公開でネット衝撃「初手ホラー漫画かと思うじゃん」
ポケットモンスター30周年を記念して、ポケモン情報局の公式Xにて漫画「デンリュウと私の30年」第1話が公開された。ポケモンと一緒に大人になった、30年間の物語になっている。
【画像】ちょっと怖い？公開されたポケモン新作漫画「デンリュウと私の30年」
第1話は主人公のジュリとデンリュウ（メリープ）の出会いが描かれている。第2話は21日午前8時に公開予定。
突然のポケモン新作漫画公開にネット上では「初手ホラー漫画かと思うじゃん」「読む前からタイトルだけで泣いて読んでからも泣いてる 私の感受性の高さ」「涙無しでは見れない」「まさかのデンリュウ！？！？推しだからうれしいけど、30年って書いてるのに初代ポケモンじゃないんだ」などの声が出ている。
【画像】ちょっと怖い？公開されたポケモン新作漫画「デンリュウと私の30年」
第1話は主人公のジュリとデンリュウ（メリープ）の出会いが描かれている。第2話は21日午前8時に公開予定。
突然のポケモン新作漫画公開にネット上では「初手ホラー漫画かと思うじゃん」「読む前からタイトルだけで泣いて読んでからも泣いてる 私の感受性の高さ」「涙無しでは見れない」「まさかのデンリュウ！？！？推しだからうれしいけど、30年って書いてるのに初代ポケモンじゃないんだ」などの声が出ている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優