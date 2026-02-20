内閣府が１６日に発表した２０２５年１０〜１２月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整値）速報値を受け、読売新聞は主要な民間調査機関１０社に２６年１〜３月期のＧＤＰ成長率予測をアンケート形式で調査した。

物価変動の影響を除いた実質の平均値は、年率換算で前期比１・５％増となり、日本経済は今後も緩やかに成長を続ける見通しだが、日中関係悪化など下振れリスクへの懸念も多く指摘された。（中西 梓）

２５年１０〜１２月期のＧＤＰ速報値は、前期比０・１％増、年率換算で０・２％増だった。民間調査機関１０社の事前予測は年率換算で１・６％増で、予測を大幅に下回る結果となった。エコノミストからは「景気を悲観視するには至らないが、けん引役不在の状況が改めて浮き彫りとなった」（第一生命経済研究所の新家義貴氏）などの声があがった。

２６年１〜３月期の成長率の予測を聞いたところ、全社がプラスと答えた。予測の幅は年率で前期比０・８〜２・２％だった。

個別項目では、個人消費の増加に期待する声が多かった。「物価の沈静化で実質賃金がプラスに転じ、消費回復を促す」（農林中金総合研究所の南武志氏）との声や、「株高による資産効果が消費の追い風になる」（三菱総合研究所の田中嵩大氏）との分析もあった。

輸出は昨年、米国の高関税政策の影響で一時落ち込んだものの、足元では回復基調にある。三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングの小林真一郎氏は「増加は期待できないが、少なくとも景気の足を引っ張ることはないだろう」と見る。

２６年度は設備投資の伸びが期待できるとの声も上がった。ＳＭＢＣ日興証券の丸山義正氏は「長期政権の樹立に伴う政治的安定が、不確実性の低下を通じ、企業の投資行動を積極化させる効果を期待できる」としている。

今後の日本経済のリスク要因として、多くのエコノミストが日中関係の悪化を挙げた。大和総研の神田慶司氏は、中国からのレアアース輸入が途絶し続ける場合、日本の実質ＧＤＰを１・３％押し下げるとしている。インバウンド消費にも影響は及び、日本総研の古宮大夢氏は、訪日中国人数が半減すれば損失は１・２兆円になると試算した。

アンケートでは、高市政権の経済政策についても評価を聞いた。

高市政権が検討を加速するとしている、食料品に限定した２年間の消費税減税に対しては、否定的な見方が相次いだ。ニッセイ基礎研究所の斎藤太郎氏は「時限措置による一時的な所得は貯蓄に回る割合が高い」とし、「実施するのであれば、引き下げ幅を縮小しても、全品目一律かつ恒久的なものにするべきだ」と指摘した。三菱総合研究所の田中氏は「具体的な財源に関する議論が不足している。仮に実施する場合には減税の期限や財源、制度移行の道筋を事前に明示する必要がある」としている。

減税の効果にも疑問の声が上がる。明治安田総合研究所の前田和孝氏は「２７年から税率を引き下げるとすると、個人消費を０・４４％、実質ＧＤＰを０・３７％押し上げる」と試算したものの、「ただし、効果は１年限り」と付け加えた。大和総研の神田氏は「年間５兆円程度の減税額に対し、消費喚起効果は０・５兆円にとどまる。費用対効果が悪い」としている。

給付付き税額控除については支持するエコノミストが多い。日本総研の古宮氏は「給付付き税額控除の制度設計は、即時性には欠けるものの有効かつ重要な政策だ」としている。

高市政権の打ち出す「責任ある積極財政」については、「危機管理投資・成長投資は国内設備投資の促進を通じて日本経済の成長に資する。選挙の大勝で着実に実行される可能性が高まったのもプラス要因」（みずほリサーチ＆テクノロジーズの服部直樹氏）と評価する声が上がった。一方で、「金利上昇や円安など、副作用のマイナス効果も懸念される」（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングの小林氏）、「首相が積極財政を強調することで、必要以上に財政拡張的な印象を与え、金利が上昇している面があるのは否定できない」（第一生命経済研究所の新家氏）との声も上がった。今後は市場との対話が高市政権の重要な課題となりそうだ。

◇

アンケートに回答したのは以下のエコノミスト１０人。

▽ＳＭＢＣ日興証券・丸山義正チーフマーケットエコノミスト▽第一生命経済研究所・新家義貴シニアエグゼクティブエコノミスト▽大和総研・神田慶司シニアエコノミスト▽ニッセイ基礎研究所・斎藤太郎経済調査部長▽日本総合研究所・古宮大夢研究員▽農林中金総合研究所・南武志理事研究員▽みずほリサーチ＆テクノロジーズ・服部直樹チーフ日本経済エコノミスト▽三菱総合研究所・田中嵩大研究員▽三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング・小林真一郎主席研究員▽明治安田総合研究所・前田和孝主任エコノミスト