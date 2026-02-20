2026年2月21日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
不調日。親友の手伝いをしてあげると、運気は改善傾向に。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
運気は鈍りがち。何をやっても不調なときは、ひと休みが◎。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
渋滞に巻き込まれるなど交通トラブルが。時間に余裕を持つこと。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
困難が到来。でも本気で頑張れば、必ず乗り越えられるはず。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
心のバランスを失いがち。鎮静効果のあるアロマを試してみて。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
朝、起き抜けにスケジュール確認を。失敗を未然に防げそう。
6位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
人に上手に利用されがち。あまりにお人好しなのは考えもの。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
新しいものにツキが。ノートかボールペンを買ってみて。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
機転を利かせよう。意外なチャンスをゲットできる暗示。
3位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
物事の成果が上がる吉日。タイミングを重視すること。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
遊びの中にラッキーチャンスあり。ゲームセンターは◎。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
自分に対して自信を持つと、大きな幸運が到来。人のマネはNG。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)