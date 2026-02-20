県議会の3月定例会が、20日開会し、過去6番目に高い、9207億円にのぼる新年度の一般会計当初予算案が提案されました。18日、設計の事業者が決まったスポーツ・コンベンションセンターの整備事業も盛り込まれています。



20日、開会した県議会の3月定例会。今年度より8％増えて2年連続のプラス予算となる9207億2400万円の新年度の一般会計当初予算案が提案されました。





（塩田知事）「引き続き、「稼ぐ力」の向上や産業を支える人材の確保・育成、子ども・子育て支援施策の充実・強化など、各般の施策を積極的に推進する予算として編成した。更なる県産品の輸出拡大や海外からの誘客促進など、「鹿児島の『宝』を世界へ」届ける施策に特に力を入れて取り組んでいく」予算案では、直面している物価の高騰への対策として総額154億円。大きな柱のひとつ、農林水産業や観光、企業の「稼ぐ力」の向上に総額約300億円を計上。かごしま茶の更なる輸出拡大を図るための支援などが盛り込まれています。このほか、18日に設計の事業者が決まったスポーツ・コンベンションセンターの整備事業に基本設計などの費用として2億7300万円を計上しています。県議会の3月定例会は3月27日まで開かれます。