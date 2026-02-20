長岡市の小学生がビルの一室をリノベーションする産学連携プロジェクトに参加。完成した部屋がお披露目されました。



プロジェクトは、新潟大学附属長岡小学校・新潟工科大学・小柳建設が連携して進めてきました。ビルの一室を作曲やカラオケなどが楽しめる交流スペースへとリノベーションし、18日にお披露目されました。



■児童

「長岡には音楽に関われる場所が少なくなっていて、誰でも音楽に関われるような場所を作りたいと思い作曲スペースを作りました。」



■児童

「たくさんの人が来られていて、本当にリノベーションができたんだなという実感が湧いてやりきったみたいな気持ちです。」



■新潟工科大学 倉知徹教授

「(子どもの発信が)形になると、世の中とか社会が変わるんだってぜひ思って、将来活躍してほしいと思う。」



部屋は2月25～27日まで一般公開され、3月2日から交流スペースとして利用できます。