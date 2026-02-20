「これはやばい」二宮和也、社員になる!? タクシー運転手とのエピソードに「人の良さが滲み出すぎてます」
俳優の二宮和也さんは2月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。タクシーの運転手に「社員ですから」と言ってしまったエピソードを披露しました。
【投稿】二宮和也、社員になる!? 真相は？
思わず「社員ですから」とうそをついてしまい、その後「これ以上ない位に下を向いて 目的地に到着しただわさ」と、顔を隠しながら耐えたというオチをつけています。丁寧な説明と優しさで“社員”にされてしまったほほ笑ましい出来事にほっこりします。
ファンからは、「さすが千両役者やな」「才能ってのは、隠しても隠しきれん」「なんて面白い瞬間…」「これはやばい」「その咄嗟の『社員ですから』はセンス良すぎます！（笑）」「目的地まで下を向いて耐える時間、想像するだけで愛おしいです」「人の良さが滲み出すぎてます」「わかる…思わず話合わせちゃうやつ」とさまざまな声が上がりました。
(文:中村 凪)
思わず「社員ですから」とうそをついてしまい、その後「これ以上ない位に下を向いて 目的地に到着しただわさ」と、顔を隠しながら耐えたというオチをつけています。丁寧な説明と優しさで"社員"にされてしまったほほ笑ましい出来事にほっこりします。
手作り餃子ショットを披露自身のXでプライベートの出来事などをたびたび公開している二宮さん。18日の投稿では「もう売れる気がしてきたわ 仕上がってるぜ、、、、 では、働いてきます」とつづり、丁寧な手作り餃子のショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
