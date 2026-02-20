俳優の二宮和也さんは2月19日、自身のXを更新。「社員ですから」と言ってしまったエピソードを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：二宮和也さん公式Xより）

俳優の二宮和也さんは2月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。タクシーの運転手に「社員ですから」と言ってしまったエピソードを披露しました。

「わかる…思わず話合わせちゃうやつ」

二宮さんは「今日タクシーに乗って道を説明していたのですよ」と書き出し、行きたい店までの道順を“こと細かく説明”していると、運転手から「『〇〇〇(店名)の社員さんですか？』」「『いや、あまりにも説明が上手だったので』」と言われたそうです。

思わず「社員ですから」とうそをついてしまい、その後「これ以上ない位に下を向いて　目的地に到着しただわさ」と、顔を隠しながら耐えたというオチをつけています。丁寧な説明と優しさで“社員”にされてしまったほほ笑ましい出来事にほっこりします。

ファンからは、「さすが千両役者やな」「才能ってのは、隠しても隠しきれん」「なんて面白い瞬間…」「これはやばい」「その咄嗟の『社員ですから』はセンス良すぎます！（笑）」「目的地まで下を向いて耐える時間、想像するだけで愛おしいです」「人の良さが滲み出すぎてます」「わかる…思わず話合わせちゃうやつ」とさまざまな声が上がりました。

手作り餃子ショットを披露

自身のXでプライベートの出来事などをたびたび公開している二宮さん。18日の投稿では「もう売れる気がしてきたわ　仕上がってるぜ、、、、　では、働いてきます」とつづり、丁寧な手作り餃子のショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

