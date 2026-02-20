20日JR谷山駅から慈眼寺駅の間で、通常は立ち入ることができない線路を歩くことが出来る特別なイベントが開かれました。



JR九州が開いた体験イベントは、指宿枕崎線が保守工事のため日中、計画運休されたことを活用して行われました。遠くは滋賀県などから12人が参加し、はじめに「アルミカート」と呼ばれる通常は保守作業で使う小型の車両に乗り込み線路の走行を体験しました。





（参加者）「高さが低くてスピード感がある。（普段は）線路に降りることができないので非常にワクワクしている」参加者たちは列車の運転が止まった線路内に立ち入り、線路の切り替えを行うポイントを人力で動かす実演を間近で見学しました。（JR九州担当者）「こちらにあるのがカンテラです」さらに、雪が積もった時に火で温めてポイントが凍結するのを防ぐ「カンテラ」と呼ばれる装置も披露されました。そして今回のイベントの一番の目玉谷山駅から慈眼寺駅までの高架上にある線路を歩きます。往復約3.4キロです。（記者）「今歩いているのは現役の線路の上なんです。普段立ち入ることができないだけに新鮮な感じ」参加者たちは線路の設備をじっくり観察しながらレールウォークを楽しんでいました。（参加者）「大っぴらに線路歩けるのは普段ないので、そういう面では面白い」「鉄道模型をやっている、線路の仕組みとかジオラマ作るのに参考になる」（JR九州鹿児島工務所・甲原 友範 所長）「（今回のイベントで）間近で線路の設備を見て、触れて頂いて、普段車両とか見て頂く機会は多いと思うが、こうした重厚な設備で鉄道は支えられていることを理解してほしい」慈眼寺駅では架線や設備の点検保守を行う高所作業車の乗車体験もあり参加者たちは特別な体験を満喫していました。