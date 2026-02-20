ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子ビッグエア（BA）で金メダル、同スロープスタイルで銅メダルを獲得した22年北京に続き2大会五輪出場の村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）と、同じくスロープスタイルで金メダルを獲得した五輪初出場の深田茉莉（19＝ヤマゼン）が20日、メダリスト会見に出席。男女合わせてスノーボード競技で計9個のメダルを獲得した日本の強さの要因について自身の考えを語った。

今大会2つのメダルを獲得した村瀬は「物凄く皆さま（日本のスノーボーダーは）努力する塊。練習量が半端ないじゃない。ハンパなく練習する」と真剣な表情で語り、初出場で金メダリストとなった深田も「日本人選手みんな凄い努力家で、凄い練習するところ」と村瀬に同意し、「夏とかでも凄い練習施設が充実しているところ」も要因の一つだと語った。

村瀬の2個、深田の1個に加え、男子ビッグエアで木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）が金メダル、木俣椋真（23＝ヤマゼン）が銀メダル、同スロープスタイルでは長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）が銀メダルを獲得。男子ハーフパイプでは戸塚優斗（24＝ヨネックス）が金メダル、山田琉聖（19＝チームJWSC）が銅メダル、女子では小野光希（21＝バートン）が銅メダルを獲得し、今大会20日終了時点で日本選手団計24個の内、スノーボード勢だけで計9個のメダルを獲得した。

◇村瀬 心椛（むらせ・ここも）2004年（平16）11月7日生まれ、岐阜市出身の21歳。4歳でスノーボードを始め、13歳で出場した18年5月のXゲームのBAで初出場初優勝。22年北京五輪のBAで冬季五輪の日本女子最年少メダルとなる銅メダルを獲得。昨年3月の世界選手権BAで金メダル、SSで銀メダルを獲得し、今大会はBAで金メダルを獲得。W杯通算8勝。家族は両親と妹で強化選手の由徠（ゆら）。レギュラースタンス。

◇深田 茉莉（ふかだ・まり）2007年（平19）1月1日生まれ、愛知県みよし市出身の19歳。小1でスノーボードを始め、中2で本格的に競技を開始。22年全日本選手権で優勝し、同年12月のW杯で初出場初優勝。昨年3月の世界選手権で銅メダル（いずれもビッグエア）。W杯通算4勝。スタンスはレギュラー。通信制のS高出。家族は父・範生さん（57）、母・美帆さん（52）、双子の兄・姉、弟。性格は少し天然でおっちょこちょいだが、真面目で正義感が強い。1メートル58。