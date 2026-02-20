『ポケモン』30周年イラスト＆PV！アニポケは黒いレックウザと決着へ 第129話あらすじ＆場面カット解禁
人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第129話「黒いレックウザ、決着の時」あらすじ＆先行場面カットが公開された。あわせて、ポケモン30周年ロゴ（アニポケVer.）とポケモン30周年記念アニポケスペシャルイラスト、PVが公開された。
【動画】キャプテンピカチュウだ！公開された『ポケモン』30周年PV
スペシャルイラストは、アニポケのキャラクターデザインを担当している山崎玲愛さんが描き下ろし。イラストには、キャプテンピカチュウを中心に、ポケモンの30周年をお祝いするリコ、ロイやポケモンたちの姿が描かれている。
27日放送の第129話は、黒いレックウザに会うため、ロイたちはりゅうのほこらを訪れる。レックウザに想いを伝えるロイ。その気持ちを受けとったレックウザは、パゴゴの力も借りてドラゴンテラスタルに！
そして、ロイとウルトの力を試すようにバトルが始まる―。今度こそ本当のパートナーになるために…。VS黒いレックウザ、今、決着の時！？
同作は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコと冒険を続けるロイ…成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開される。
■第129話あらすじ
黒いレックウザに会うため、ロイたちはりゅうのほこらを訪れる。レックウザに想いを伝えるロイ。その気持ちを受けとったレックウザは、パゴゴの力も借りてドラゴンテラスタルに！そして、ロイとウルトの力を試すようにバトルが始まる―。今度こそ本当のパートナーになるために…。VS黒いレックウザ、今、決着の時！？
【動画】キャプテンピカチュウだ！公開された『ポケモン』30周年PV
スペシャルイラストは、アニポケのキャラクターデザインを担当している山崎玲愛さんが描き下ろし。イラストには、キャプテンピカチュウを中心に、ポケモンの30周年をお祝いするリコ、ロイやポケモンたちの姿が描かれている。
そして、ロイとウルトの力を試すようにバトルが始まる―。今度こそ本当のパートナーになるために…。VS黒いレックウザ、今、決着の時！？
同作は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコと冒険を続けるロイ…成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開される。
■第129話あらすじ
黒いレックウザに会うため、ロイたちはりゅうのほこらを訪れる。レックウザに想いを伝えるロイ。その気持ちを受けとったレックウザは、パゴゴの力も借りてドラゴンテラスタルに！そして、ロイとウルトの力を試すようにバトルが始まる―。今度こそ本当のパートナーになるために…。VS黒いレックウザ、今、決着の時！？
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優