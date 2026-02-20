物語はいよいよクライマックスへ――累計1500万部超の『暁のヨナ』最終巻直前の47巻発売！ メモリアルな特装版も見逃せない

物語はいよいよクライマックスへ――累計1500万部超の『暁のヨナ』最終巻直前の47巻発売！ メモリアルな特装版も見逃せない