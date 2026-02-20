À¸ÊÝ¶¨²ñ²ñÄ¹¡Ö´Å¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤Ê¤ÉÉÔ¾Í»ö½ä¤ê
¡¡À¸Ì¿ÊÝ¸±¶¨²ñ¤Î¹âÅÄ¹¬ÆÁ²ñÄ¹¡Ê½»Í§À¸Ì¿ÊÝ¸±¼ÒÄ¹¡Ë¤Ï20Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î±Ä¶È¼Ò°÷¤¬¸ÜµÒ¤«¤é¶âÁ¬¤òº¾¼è¤·¤¿ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Ò²ñ¤«¤é¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑ°ä´¸¤Ç¡¢¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÉÔÀµ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¶¨²ñ¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÂÐºö¤ËÉÔ½½Ê¬¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¡¢¸ÜµÒ¤ËÃí°Õ´µ¯¤¹¤ë°Õ¸þ¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡±Ä¶È¼Ò°÷¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬Â¿È¯¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¶¨²ñ¤Ï2023Ç¯¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡ÊË¡Îá½ç¼é¡Ë¶¯²½¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¹âÅÄ»á¤Ï¡Ö¿»Æ©¤äPDCA¡Ê·×²è¡¢¼Â¹Ô¡¢É¾²Á¡¢²þÁ±¡Ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë´Å¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£