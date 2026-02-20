¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬à¥Á¥ã¥êÄÌá²ò¶Ø¡ª ·Ú²÷¤Ê¥Ú¥À¥ë¤µ¤Ð¤¤ÇàÆáÇÆ¤ÎÉ÷á¤Ë¤Ê¤ë
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£²£°Æü¤Ë¡¢¥á¥¤¥óµå¾ì¤Î¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¤«¤éÅê¼ê¥¨¥ê¥¢¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Îà¥Á¥ã¥êÄÌá¤ò²ò¶Ø¡£ÆáÇÆ¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ú¥À¥ë¤òÁæ¤¤¤À¡£
¡¡»þ¹ï¤Ï¸áÁ°£±£°»þ¤¹¤®¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï£²£°ÅÙ¡¢ÀÄ¤¤¶õ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎÆü¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤¬ÄÌ¤ëÆ»¤ò¡Ö¥¹¡¼¥Ã¡×¤ÈÁæ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢»þÀÞ¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤Ë¼ê¤òµó¤²¤Æ±þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÌÜÅªÃÏ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¾®¹ï¤ß¤ËÂÎ¤ò²£¤ËÍÉ¤é¤·¡¢à¼Ì¿¿±Ç¤¨á¤ò±é½Ð¡£ÎãÇ¯¤è¤ê¤â£²¡¢£³¥¥í¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë·Ú²÷¤Ê¥Ú¥À¥ë¤µ¤Ð¤¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¼¼Æâ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¾ì¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¤è¤½£±»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢É÷¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥¤¥óµå¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£