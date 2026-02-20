¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤óÃÂÀ¸Æü¤Ëµ´¥Î¥Ã¥¯¡Ö¥µ¥é¥ó¡¢°¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
àÄ¹Åè¥¤¥º¥àá·Ñ¾µ¤À¡½¡½¡£µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£²£°Æü¤Ë¡¢²Æì¡¦ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤ÇºòÇ¯£¶·î£³Æü¤Ë£¸£¹ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ»þÂå¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡Öµ´¥Î¥Ã¥¯¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎÎý½¬½ªÎ»¸å¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¸ÄÊÌÎý½¬¤Ç¤Î¤³¤È¡£¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐÄÍ¤ò»°ÎÝ¤Ë¡¢ÆóÎÝ¤Ë¤ÏÌçÏÆ¡¢±ºÅÄ¡¢°éÀ®¤Î±§ÅÔµÜ¤ò½¢¤«¤»¤Æ¤ª¤è¤½£³£°Ê¬´Ö¤ÇÌó£³£°£°µå¤ò£´¿Í¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º¸±¦¤ËºÝ¤É¤¤µå¤òÂÇ¤Á¡¢¥ä¥ó¥°£Ç¤òÈô¤Ó¹þ¤Þ¤»¤¿»Ø´ø´±¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇàÀéËÜ¥Î¥Ã¥¯á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¥µ¥é¥ó¡Ê´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö°¦¡×¡Ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë£´¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤Èà°¦¥Î¥Ã¥¯á¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶öÁ³¤Ë¤â¤³¤ÎÆü¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¥ë¡¼¥¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë£²£°£°£±Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬à¥ß¥¹¥¿¡¼á¤À¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤âµå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡Ö¾¡¤Ä¡ª¾¡¤Ä¡ª¾¡¤Ä¡ª¡×¤È·ãÎå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î°äÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ö¥í¡¼¥Á¡×¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»Ø´ø´±¡£¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬ËÜÅö¤Ï³«Ëë¤Î»þ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥í¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òËÍ¤¬¼õ¤±·Ñ¤°·Á¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡£³«Ëë¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤Ä¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È£³·î£²£·Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤âàÄ¹Åè¥¤¥º¥àá¤ÏÌ®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£