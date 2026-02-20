【イタリア・ミラノ２０日発】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子（ミラノ・アイススケートアリーナ）で銀メダルの坂本花織（シスメックス）が、銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）に金言を送った。

初出場だった今大会はショートプログラム（ＳＰ）で首位発進。フリーはジャンプなどにミスが出たが、銅メダルを勝ち取った。この日のメダリスト会見では「１時間半くらいしか寝ていない」と苦笑いしつつ「うれしい気持ちもあるが、ここからがスタート。あと２回（五輪に）出場できる年齢なので、次のあと２回に生かしていきたい」と決意を新たにした。

日本のエース・坂本花織（シスメックス）は銀メダルに輝いたものの、今季限りでの引退を表明済み。前回の北京五輪後は「燃え尽き症候群」になり「そこから３年のシーズンは大変だった」。それでも「苦手なジャンルに挑戦してみて、自分は何は得意か、何が不得意かわかった」と自身を可視化することで、４年に一度の祭典に合わせて準備を進めたという。

中井は３月の世界選手権（チェコ）にも出場予定。「今回はＳＰがよかったけど、フリーは細かいミスが多かった。しっかり修正して今回のようにいい結果で終わりたい」と力強く語った。