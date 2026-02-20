

今井美樹（C）MBS

シンガーの今井美樹が、MBS／TBS系全国ネット放送「日曜日の初耳学」（2月22日22時〜）＜インタビュアー林修＞に出演。大ヒット曲『PRIDE』制作秘話、慣れない海外生活で「今思い出しても胸が痛い」という母としての苦悩と葛藤。ロンドン移住、子育て、歌手活動、激動のこれまでを振り返る。

【写真】今井美樹「日曜日の初耳学」＜インタビュアー林修＞トークの模様

林修が“時代のカリスマ”と対峙する ＜インタビュアー林修＞。今回のゲストは、令和の今も愛されるミリオンセラーの名曲を多く持つシンガー今井美樹。160万枚ヒットとなった名曲『PRIDE』。だがその名曲との出会いはちょっとした“修羅場”だった!? 「敵陣に乗り込む感じで」「歌詞を聞いて『なんだこれ』と思って」「聴き終わった後に大泣きして」…一体そのとき何が!?

ミリオンセラー『PIECE OF MY WISH』の意外な制作秘話や、幼少期からの憧れの存在・ユーミンのカバーアルバム制作秘話、10歳の娘を連れて2012年に踏み切った家族でのロンドン移住と葛藤…。そんな中、尊敬するアーティスト・さだまさしが緊急参戦。さだ流“盛り”トークに今井がモノ申す!? …激動の半生を初めて語る60分。

今井美樹が、＜インタビュアー林修＞のスタジオへ！

スタジオ陣も「すごい透明感！」と衝撃を受けたその凛とした美しさだけでなく、自身を「おばちゃん」と認める気さくな素のキャラクターもたっぷり披露する。

まず語るのは、数々のヒット曲＆アルバムの制作秘話。ギタリスト・プロデューサー布袋寅泰が書き下ろした『PRIDE』を初めて聴いた時「歌詞を聴いて『なんだこれ？』と思って」「いろんな感情がそこで生まれて…」と衝撃を受けたことを振り返る。東日本大震災後、人々の心を癒してふたたび脚光を浴びた名曲

『PRIDE』。その歌詞に今井が重ねた“感情”とは？

一方、今もCMソングとして愛される名曲『PIECE OF MY WISH』の作詞家にして38年来の親友がリモートで登場し、今井の歌詞へのこだわりを語る。さらに、「荷物が大きい」という今井の爆笑素顔も暴露。小学生の頃から大好きなアーティスト“ユーミン”こと松任谷由実カバーアルバムへの挑戦についても…。ユーミンに憧れるあまり挑戦をためらう彼女の背中を最後に押した、布袋の言葉とは？

1963年に、音楽好きな両親のもとに生まれた彼女。「リベラルな家だった」という幼少期の思い出や、今もベースになっているという母からの大切な教えを打ち明ける。

デビュー後、スターとして多忙を極めた時代を経て2012年、ロンドン移住。当時10歳だった娘が通い始めた現地校で、夫婦が思わず涙した衝撃の光景とは。「今思い出しても胸が痛い」――憧れのロンドン生活の裏にあった“母親としての葛藤”を赤裸々に語る。

そんな今回、今井がひとりでライブに通うほど敬愛する大物アーティスト・さだまさしが緊急参戦。さだが語る“盛り気味”の爆笑初対面エピソードに今井がモノ申したいこととは…!?

40周年の今年、リリースされた今井の８年ぶり新作アルバム「smile」に、書き下ろし楽曲『美しい場所 〜Final Destination〜』を提供したさだ。今井の歌唱音源を初めて聴いたさだが「こう来たかと思いましたよ。さすがは今井美樹ですよね」と驚いたエピソード、そして今井が“脱さだ”に徹したというレコーディング秘話も明かされる。

凛とした存在感と明るいキャラクターで、男性はもちろん女性も憧れる今井美樹。そんな彼女のナチュラルな美しさとざっくばらんな素顔が明かされる60分。

