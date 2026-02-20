12年に死去した歌手桑名正博さんと歌手アン・ルイスの長男でミュージシャンの美勇士（44）が20日、Threadsを更新。自身の母と似ていると話題になっているミラノ・コルティナオリンピック（五輪）女子フィギュアスケートのアリサ・リュウ（20＝米国）に言及した。

ショートプログラム（SP）3位から出た世界女王のアリサ・リュウは19日のフリーで初の金メダルを獲得。SNS上では「アリサ・リュウって、ちょっと若いころのアン・ルイスに似てるね」「アリサ・リウは、アン・ルイス似で我が家の意見は一致」「アリサ・リウがアン・ルイスに見えるんだが…（笑）何かこの人、ロック感あるよね」といったコメントも散見された。

アリサ・リュウとアン・ルイスが似ているとの話題はネットニュースにも取り上げられ、美勇士も言及。「アン・ルイスに似てますか みなさんどう思う！？」とフォロワーに問いかけた。

◆アリサ・リュウ 2005年8月8日、米カリフォルニア州生まれ。5歳で地元カリフォルニア州オークランドでスケートを始める。全米選手権を13歳で制して「天才少女」と呼ばれる。女子で初めて4回転ジャンプ（ルッツ）とトリプルアクセル（3回転半）を同時成功させた。22年北京五輪で6位、同年世界選手権で銅メダル。直後に現役引退を発表して、スケートから離れる。24−25年シーズンの昨季に現役復帰した。25年世界選手権で優勝。中国から移民した父を持ち、中国語を話せる。5人きょうだいの長女。趣味はダンス、TVゲーム。身長158センチ。