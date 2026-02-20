【義母！2週間預かって】「あなたのおかげ」嫁として毅然とした態度で戦う＜第20話＞#4コマ母道場
義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？
第20話 ありがとう
【編集部コメント】
「義兄、首の皮一枚でつながる」といったところですね。もちろんそれはイツキさん夫婦も一緒、コウタさんも心なしか最近は人任せ癖が減ったそうです。義母のことは今回、きちっとカタがついたとはいえ、最初の1年の同居が義姉に与えたダメージは計り知れません。力になれなかった申し訳なさから、義姉に謝ったイツキさん。「むしろあなたの態度に勇気づけられた、ありがとう」と言われ、すごく救われたそうです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
