記録的な少雨により一部地域で取水制限を行っている高崎市は、渇水の影響を受けている八束浄水場に、別の浄水場からタンク車を使い、水を運搬する対策を進めています。

水道水や農業用水の取水元となっている富岡市の大塩貯水池では、２０日時点の貯水率が１９％と深刻な状況になっています。

こうした状況を受け、この貯水池から水が送られている高崎市吉井町の八束浄水場には、１８日から、市内の別の浄水場の水がタンク車で運ばれています。

高崎市は記録的に雨の少ない状態が続いていることから、去年９月に節水対策本部を設置して、吉井地域の半数の世帯に対して１０％の取水制限を行ってきましたが今月１４日、取水制限を２５％に引き上げました。

このまま雨が降らなければ、減圧給水や一部で断水が起きるおそれもあることから、今回の対応に踏み切ったということです。

２０日は、タンク車１２台で、約２００トンの水が、八束浄水場のほか、農業用のため池にも運ばれました。

なお、富岡市でも、大塩貯水池への流入量を確保するため、１８日に渇水対策本部が設置されています。

高崎市は、今月１９日に災害警戒本部を設置し、各家庭に対し、洗濯は風呂の残り湯を使うなど節水を呼びかけています。