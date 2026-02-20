県議会は２０日に本会議を開き、各派の代表質問が行われました。

このなかで山本知事は、企業誘致を進めるため、不動産取得税の納税分を補助するなど、新たな補助制度を創設する考えを示しました。

これは、自民党の金井康夫議員の質問に答えたものです。

山本知事が新たに創設する考えを示したのは、政府が掲げる成長分野を中心に新しい拠点整備を行う企業を対象に、不動産取得税を全額補助するものと、東京２３区から本社機能を県内に移す企業に、法人事業税と法人県民税の一部を３年間にわたり補助する２つの制度です。

さらに、県外からの社員の移住や地元の雇用を伴う場合には、加算措置も検討しているとしました。県は、ことし４月からの制度運用を目指しています。

知事は、「群馬県が女性や若者にとって魅力ある産業が集積する地域となって本県経済の持続的な発展と地域の向上に繋げられるよう、私自らが先頭に立って戦略的な企業誘致に取り組んでまいりたい」と述べました。

また、知事肝いりで草津温泉で開催してきた「湯けむりフォーラム」を巡り、県議会での答弁と事実に異なる内容があったことを受け、「新年度は取りやめる」とした判断について、金井議員とリベラル群馬の本郷高明議員が質問しました。

山本知事は「最終的な責任は知事である私にすべてある」と述べて改めて謝罪しました。

今後については「なんとか復活させたい」との考えを示し、温泉文化が２０３０年にユネスコ無形文化遺産に登録される見込みであることから、「草津温泉での開催を軸にしつつも、他の温泉地を盛り上げていくような形で開催していきたい」とも話しました。

県議会一般質問は、今月２４日、２６日、２７日に行われます。