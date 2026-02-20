福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）

いもフェス

パフェやモンブラン、クレープ、スイートポテトのタルトから芋焼酎まで、さつまいもを使ったスイーツ＆アルコールを8店舗が出品する。

日時:2月23日(月・祝)午前11時〜午後5時

場所:須崎公園 イベント広場（福岡市民ホール）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58555/

太宰府梅乃市

梅干し、焼きそば、スイーツ、ドリンクなど梅にちなんだグルメが集まる。梅の花にちなみ、赤い服や帽子などを身に着けた人、または名前に「梅」が入っている人で先着70人にオリジナルてぬぐいをプレゼント。

日時:2月23日(月・祝)午前10時〜午後4時

場所:宮町通り公園（太宰府市宰府）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58548/

福岡 コーヒー サンツアー

大濠・舞鶴公園エリア7店舗によるコーヒーイベント。同一のオリジナルブレンド豆を使い、それぞれのバリスタが独自の焙煎（ばいせん）や抽出手法で「至極の一杯」を提供する。

日時:2月23日(月・祝)まで、午前10時〜午後6時

場所:大濠・舞鶴公園周辺エリア

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58502/

ドッグイベント「ABURAYAMA WANT（わんと）」

「犬と○○したい」をかなえるイベント。特設ドッグランやトレイル散歩、無料撮影会、しつけ認定会・お悩み相談、ドッグマルシェなどがある。入場無料。狂犬病予防注射済票の提示が必要。

日時:2月21日(土)〜23日(月・祝)、午前10時〜午後4時

場所:ABURAYAMA FUKUOKA（福岡市南区）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58354/

特別展 「魔法の歴史スコープ」

「森と人」「川と人」「福岡の今とこれから」などをテーマに、弥生時代の道具や江戸時代の福岡の地図などを展示。歴史から未来のまちづくりを考える。

日時:2月21日(土)〜4月12日(日)、午前9時半〜午後5時半

場所:福岡市博物館

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58444/

