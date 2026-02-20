【福岡の週末おすすめイベント】いもフェス、梅グルメ、至極の一杯カフェ巡り
福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）
いもフェス
パフェやモンブラン、クレープ、スイートポテトのタルトから芋焼酎まで、さつまいもを使ったスイーツ＆アルコールを8店舗が出品する。
日時:2月23日(月・祝)午前11時〜午後5時
場所:須崎公園 イベント広場（福岡市民ホール）
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58555/
太宰府梅乃市
梅干し、焼きそば、スイーツ、ドリンクなど梅にちなんだグルメが集まる。梅の花にちなみ、赤い服や帽子などを身に着けた人、または名前に「梅」が入っている人で先着70人にオリジナルてぬぐいをプレゼント。
日時:2月23日(月・祝)午前10時〜午後4時
場所:宮町通り公園（太宰府市宰府）
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58548/
福岡 コーヒー サンツアー
大濠・舞鶴公園エリア7店舗によるコーヒーイベント。同一のオリジナルブレンド豆を使い、それぞれのバリスタが独自の焙煎（ばいせん）や抽出手法で「至極の一杯」を提供する。
日時:2月23日(月・祝)まで、午前10時〜午後6時
場所:大濠・舞鶴公園周辺エリア
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58502/
ドッグイベント「ABURAYAMA WANT（わんと）」
「犬と○○したい」をかなえるイベント。特設ドッグランやトレイル散歩、無料撮影会、しつけ認定会・お悩み相談、ドッグマルシェなどがある。入場無料。狂犬病予防注射済票の提示が必要。
日時:2月21日(土)〜23日(月・祝)、午前10時〜午後4時
場所:ABURAYAMA FUKUOKA（福岡市南区）
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58354/
特別展 「魔法の歴史スコープ」
「森と人」「川と人」「福岡の今とこれから」などをテーマに、弥生時代の道具や江戸時代の福岡の地図などを展示。歴史から未来のまちづくりを考える。
日時:2月21日(土)〜4月12日(日)、午前9時半〜午後5時半
場所:福岡市博物館
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58444/
このほかにも、福岡のイベント情報が盛りだくさん！
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/