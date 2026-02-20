20日(金)は、各地で朝から日差しが降り注ぎました。昨日からの気温の変化、そして一日の中での気温の変化も大きくなりました。20日(金)朝の最低気温は、津南町-9.6℃、魚沼市小出ｰ.6℃まで下がり今シーズン一番の冷え込みになりました。



一方、日中は日差しが届いて寒さが和らぎました。最高気温は、新潟市中央区9.4℃、上越市高田8℃など昨日より4℃前後高くなったところが多くなりました。



さて、土日は絶好のお出かけ日和になりそうです。



◆予想天気図

21日(土)そして22日(日)にかけて、日本付近は東に中心を持つ高気圧に広く覆われるでしょう。21日(土)は雲ひとつない晴天になり、22日(日)も日中いっぱいは晴れの天気が続く見込みです。



22日(日)夜は雲が広がってくるところがありますが、天気の崩れはなさそうです。



そして、週末は今日以上に暖かくなりそうです。



◆土日の予想最高気温

21日(土)は12℃前後のところが多く、今日と比べて4℃くらい高くなるでしょう。22日(日)はさらに気温が上がり、所々で15℃を超える見込みです。新潟市では、4月下旬並みとGWの頃の暖かさになるところもありそうです。ただ、朝晩は変わらず冷え込みますので、服装でうまく調節をしてください。



ただ、季節先取りの暖かさは長続きしません。



◆週間予報

来週23日(月)～25日(水)は、また気温が下がり冷たい雨の降る日もあるでしょう。とくに、23日(月)は風も強まって荒れた天気になり、一層空気が冷たく感じられそうです。



週末から来週前半は気温のアップダウンが大きくなりそうですから、季節の変わり目で体調を崩さないように気をつけください。