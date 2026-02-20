2月22日はニャンニャンニャン、ネコの日ということで、長島さんに伝えてもらいます。

「あなたはどっち派」で、あなたはイヌ派？ネコ派？をたずねたところ、６割がイヌ派、４割がネコ派という結果になりました。

では、ペットとして飼われているイヌとネコの数を見てみましょう。長年、イヌの方が多かったのですが、2014年にネコが逆転しました。以降、ネコがリードを広げ、2023年と2024年には900万匹を超えています。そこで、ネコ人気を調査してきました。





■街の人「ネコ派です。この子（実家のネコ）は意外とドライに見えて、ちゃんと甘えてくれるところが好きです」「大好きです。ほわほわしてて、見ているだけで癒やされる存在です」オープンからまもなく1年を迎える広島駅ビルの「キャットカフェ・モフ」では、25匹のネコが客を出迎えます。休日には入店待ちの列ができるほどで、なかには毎週訪れる常連客もいるといいます。■Cat Cafe MOFFミナモア広島店 荒島沙妃子ストアマネジャー「“推し”ができたりするのでその子に会いに来ましたというのでいらっしゃいます。（来店客は）20代30代の若い方が多い印象です」デパートも、「ネコ人気」に期待を寄せます。そごう広島店の特設スペースには、尾道の鰹節店「まるじょう」の、ネコも人も一緒に楽しめる「猫節」が並びます。店のマスコットキャラクター「まるにゃん」のグッズも取りそろえ、売り上げの一部は保護猫活動に寄付する予定です。こちらは、ネコの日に合わせて入荷したというオリジナルの「猫クッキー缶」です。ネコをモチーフにしたお惣菜も期間限定で販売しています。ネコの形をした「にゃんこロッケ」は、ソースで顔を描いても楽しめます。また、ペットショップにも爪とぎグッズなどが並ぶネコの日コーナーを設けました。ネコと一緒に人が食べることもできるケーキは、「素朴な味」なんだそうですよ。このような、ネコによる経済効果、「ネコノミクス」がどの程度なのか、試算が毎年公表されています。それによると、2026年のネコノミクスは約2兆9488億円。これは、3兆円を超えるという大阪・関西万博の経済効果に迫る額です。キャットフードやネコ砂、爪とぎグッズ、ネコカフェや写真集など、ネコのために消費や投資をした金額の合計ですが、かなり大きな数字です。ただ、去年より400億円ほど増えているのは、ネコを飼う人が増えたのではなく、物価上昇の影響が大きいということで、ネコノミクスは社会情勢を映し出す鏡ともいえます。【2026年2月20日放送】