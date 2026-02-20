最新のＡＩ音声技術を使って、広島市内の観光スポットを謎解きをしながら巡るイベントの体験会が行われました。

体験会に参加したのは声優の春日 望さんです。このイベントは春日さんの声から作ったＡＩの音声を使い、ナビゲーターが謎解きを出題。参加者は画面に表示されるストーリーに沿って、市内中心部の観光スポットなどをめぐりながら謎を解いていきます。

（ＡＩナビゲーター）「目の前に青赤緑の３色の図形がありますか？周囲をよく観察してみてください。あるキーワードを導き出して私に報告してください」

春日 望さん「どういうこと？あ、わかったわかった！」

原爆ドームや宮島を中心とした「通過型」の観光が主流となるなか広島城やサッカースタジアムの周辺まで「周遊型」の観光につなげるのが目的です。

海外の観光客のために英語にも対応していて、これまでのイベント参加者約１０００人のうちおよそ１５％の人が利用しているといいます。

ＮＴＴ西日本 ＶＯＩＣＥＮＣＥカンパニー 大西祐佳ＣＭＯ／ＣＲＯ「観光で来られる方、日帰りで帰ってしまう方にもう１日楽しんでいこうとかそういった意図で活用いただけると大変うれしい」

イベントは来月２９日まで行われ、街なかに設置されているポスターなどの二次元コードから誰でも無料で参加できます。