湯沢町では、インバウンド需要の拡大で外国人観光客が増えています。湯沢町の苗場スキー場では利便性向上を目的に、2月から成田空港までの直行便のバスを運行しています。



湯沢町の苗場スキー場では、スキーを楽しむ外国人観光客の姿がありました。



■香港から

「(Q.なぜ苗場に？)苗場はスキーリゾートだし、坂が多くて雪質もいい。」



■台湾から

「便利。東京から湯沢までは80分で来れるし、湯沢から苗場プリンスホテルまでは40分で来れる。」



苗場スキー場では1月、約5万人の外国人観光客が訪れました。2025年の同じ時期と比べて2万8000人ほど増加しています。



■苗場スキー場企画広報担当 田口悠華さん

「交通の便は海外のお客様にとって重要視されている部分なので、東京から近く来やすいところが苗場の強みでもあるので、そういったところを選んでくださっている。」



2月からは、スキー場から成田空港までの直行便のバスが1日1便走り始めました。



■バスを利用 イギリスから

「(Q.なぜバスを利用？)スーツケースをたくさん持っているし、電車よりバスの方が東京に行くのに簡単。」



中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけるなか、苗場スキー場も1月は中国人観光客が減ったと言います。いま力を入れているのは、オーストラリアやアメリカからの観光客です。



■苗場スキー場企画広報担当 田口悠華さん

「苗場は、まだ認知度の低いアメリカ・オーストラリア方面へのセールスに力を入れている。前年と比べてオーストラリア・アメリカ方面の方々が増えている傾向にある。」



外国人観光客の増加に伴い、スキー場や隣接しているホテルではすでに60人の外国人スタッフを動員していますが、今後も対応できる人手を増やしていきたいと話します。



■苗場スキー場企画広報担当 田口悠華さん

「インバウンドのお客さんに対してもより良いサービスができるように、従業員の人員の充足にもっと力を入れていけたら。」



湯沢町では、外国人観光客の入り込み数が今シーズン過去最高を更新する見込みだということです。