●3連休は、あす21日(土)と連休最終日の23日(月)がお出かけ日和

●あさって22日(日)は4月並みの暖かさ。ただしにわか雨や、黄砂&花粉の飛来に注意

●来週はしばらくぐずつきやすい空模様に



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きょう20日(金)は気圧の谷の通過で朝から雲が多めでしたが、日中はよく晴れて日ざしもしっかり届いてきました。

最高気温は16度を超えたところもあり、季節先取りの過ごしやすい陽気となりました。





少しずつ日中の暖かさが増し、季節は着実に春へと進んでいる中、春のリポートをいただきました。



下松市 笠戸島では、河津桜が咲き始めたというリポート。

また県内の瀬戸内側では、ところどころでフキノトウやツクシも見つけられるようです。

草木も芽吹きだし、すでに春の気配を感じることができますが、あす21日(土)からの3連休はさらに季節の歩みが加速していきます。

あす21日(土)、あさって22日(日)と気温が上昇し、特にあさって22日(日)は山口の最高気温が20度に達する予想。なんと4月並みの気温です。

春物の薄い上着でお出かけできるような暖かさとなりそうです。

空模様に関してはあす21日(土)と、連休最終日の23日(月)はよく晴れてお出かけ日和となりますが、あさって22日(日)は全般的に雲が多く、一時にわか雨の心配があります。

ただし、雨脚は弱く降る時間も短いので、お出かけの際は折り畳み傘があると安心です。





またあさって22日(日)は、午後にかけて黄砂が飛来する可能性もあります。

長時間、空気中に漂う雰囲気ではありませんが、花粉の飛散も合わさりアレルギー症状が悪化するおそれがあります。



この3連休はあさって22日(日)のにわか雨。さらに黄砂に花粉と注意点も多いですが、過ごしやすい気温とともに春の気配を探してみてはいかがでしょうか。





3連休初日のあす21日(土)は高気圧に覆われて、安定した空模様。

最高気温は17度前後。日ざしの温もりも感じられて、お出かけしやすい陽気となるでしょう。

一方、引き続き空気が乾燥する予想です。

ここ数日、県内では火災のニュースが相次いでいます。

火の元、火の取り扱いには十分気を付けてお過ごしください。





あす21日(土)は気温の上昇とともに、花粉の飛散も多くなる予想です。入念な対策を行いましょう。





あさって22日(日)は、新たな気圧の谷の通過で雲が多く、一時にわか雨の心配があります。

また薄いながらも黄砂が飛来する可能性があり、花粉とともにアレルギー症状の悪化には十分注意が必要です。



日ざしは控えめでも南風の影響で気温は高く、最高気温はところどころで20度を超え、4月並みの暖かさとなりそうです。





連休最終日の23日(月)には天気も回復。日ざしは十分届きますが、24日(火)は午後から本降りの雨。

その後、週末にかけてぐずつきやすい空模様が続く見通しです。

来週は恵みの雨に期待も持てますが、日ざしは控えめとなります。この3連休の陽気を有効活用して過ごしましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）