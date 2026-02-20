春休みを前に音声AI技術を活用した新感覚の観光コンテンツの利用が始まっています。



広島市内に掲げられたポスター。音声AI技術を使って、キャラクターが広島の街を案内してくれる体験型観光コンテンツです。キャラクターの声を担当した声優の春日望さんが体験しました。QRコードを読み取ると、音声AIによる案内が始まります。





■春日望さん「えっナニコレ！？なんですか？結構なんか本格的な…」「謎解きが始まります」謎ときをしながら、次に向かう場所やミッションが示されます。23の謎を解き進めながら広島の街や文化を巡るしくみです。街を「見る」だけの観光から「巡る」体験型の観光にアップデートすることで、広島を訪れる人に新たな価値を感じてもらおうと、NTT西日本が開発しました。英語にも対応していて、外国人観光客の利用も想定しています。■声優 春日望さん「自分が観光できても行かないんじゃないかなというところまで案内してくれていろいろ回れたのでとても楽しかったです」■NTT西日本 VOICENCEカンパニー 大西祐佳CMO/CRO「観光で来られる方、日帰りで帰ってしまわれる方にもう一日これで楽しんでいこうとか。そういった意図で活用していただけるとうれしい」この取り組みは3月29日まで行われます。【2026年2月20日】