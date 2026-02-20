サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCの最新情報をお届けする「フライデーユナイテッド」です。「J2・J3百年構想リーグ」で前節初勝利を挙げたユナイテッド。22日、ホームでレノファ山口を相手に連勝を狙います。



前節、FC琉球に逆転勝ちし「J2・J3百年構想リーグ」で初勝利を挙げたユナイテッド。22日の相手は昨シーズンJ2で20チーム中19位に終わり、J3に降格したレノファ山口です。





J2いわき時代に山口と対戦した経験のある山田選手は、前線の選手を警戒しています。（鹿児島ユナイテッドFC・山田 裕翔選手）「去年J2で2試合戦って、前線にいい選手がいますし非常にパワフルなサッカーをしてくるので、自分のストロング（強み）を最大限に生かしたい」昨シーズン5ゴール、5アシストの活躍を見せた吉尾選手は初ゴールを狙います。（鹿児島ユナイテッドFC・吉尾 虹樹選手）「ファーストゴールを次（の試合）で決めたい。トータルでは考えていませんが5ゴール。5ゴールは言い過ぎか…2ゴール3アシストぐらいが目標」村主監督は、これからの積み上げが重要だと気を引き締めます。（鹿児島ユナイテッドFC・村主 博正監督）「前節が最低のライン。そこから積み上げていくことが大事。日々、一つ一つの積み上げがこれからにつながる。1日1日、きのうよりきょう、きょうよりあしたと、積み上げていきたい」連勝を狙うユナイテッド。3試合連続となるホーム戦は、22日午後2時キックオフです。