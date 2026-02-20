TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

73ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢º£¤â¤Ê¤ª³èÌö¤òÂ³¤±¤ë²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁËÜ¡ØËèÆü¾¯¤·¤º¤Ä¡¢½À¤é¤«¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Ù¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
 

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¾®Ìø¥ë¥ß»Ò ¡Û­à¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¥ª¥Ð¥±¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹(¾Ð)­á73ºÐ¤Ç¸«»ö¤Ê£Ù»ú¥Ð¥é¥ó¥¹ÈäÏª¤â­àÎø¤Ï¤â¤¦¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡ª­á



¥·¥ç¥Ã¥­¥ó¥°¥Ô¥ó¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï­àÀ¸¤­¤ëÌÜÉ¸¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡ª73ºÐ¤Ç¤â¸µµ¤È®Ñï¡£ÀÎ¤Î¤ªÍÎÉþ¤¬Ì¤¤À¤ËÃå¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê³è¤­¤Æ¤¤¤ë¤È¡ËÄË´¶¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹­á¤ÈPR¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 



Ê¸»ú¤âÂç¤­¤¯ÁÞ³¨¤âÂ¿¤¯¸«¤ä¤¹¤¤º£²ó¤ÎËÜ¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¬ËþºÜ¡£°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï­àNG¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£´Ö°ã¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤Ï¸ú²Ì¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Àµ¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤­á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï­à¡Ö¤Ê¤¬¤é¡×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»þ´Ö¤Ï¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÂç¹¥¤­¤Ê¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¤ä¥ë¥ë¡Ê°¦¸¤¡Ë¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ê¤É¡£Ê¿¶Ñ¤Ç1Æü¤Ë20Ê¬Á°¸å¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡©¡¡¤ï¤¶¤ï¤¶»þ´Ö¤òºî¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥¸¥à¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤ª¶â¤â»þ´Ö¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¤¤¤¤³¤È¤Å¤¯¤á¤Ç¤¹­á¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È­à80ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¤¯¤Ã¤­¤ê½Ð¤ë¥É¥ì¥¹¤òÃå¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£¤¿¤Ö¤ó¼Â¸½¤Ç¤­¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É­á¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£

¿´¿È¶¦¤Ë·ò¹¯¤À¤È¤¤¤¦¾®Ìø¤µ¤ó¤Ë¿·¤·¤¤Îø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È­àÎø¤Ï¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë»¶¡¹¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£º£¤Ï¹¥¤­¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¥ë¥ë¤ÈÍ·¤ó¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¤Ã¤Æ»Å»ö¤·¤Æ½½Ê¬¤¹¤®¤ë¿ÍÀ¸¤Ç¤¹­á¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

 



¤Þ¤¿¿´¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È­à¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏËèÆü365Æü´Ñ¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏÂçÂÎ¡¢1Æü40Ê¬¡Á1»þ´Ö¡£¤­¤ç¤¦¤âÄ«7»þ¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¹¥¤­¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡ÖÀ¸¡×¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í­á¤È¡¢¸µµ¤¤è¤¯Åú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 



º£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡×¤³¤È»°±ºÍþÍèÁª¼ê¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤È¤Î¤³¤È¡£­à¤¢¤Î¥ß¥¹¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¡£¤¢¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Èå«¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Êó¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿­á¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
 



°ìÊý¡¢¾®Ìø¤µ¤ó¤âËÜ¤ÎÉ½»æ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ö£Ù»ú¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬­àÍß¤ò¸À¤¨¤ÐÂ­¤Î¾å¤²Êý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä­á¤È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ð¤ê¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê´¶ÁÛ¡£­à»ä¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð10Ç¯¡¢20Ç¯¸å¤Ë³§¤µ¤ó¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¤è¡£¿®¤¸¤ë»ö¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×­á¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¾®Ìø¤µ¤ó¤Ë¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤Ï­à¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡Ö¥ª¥Ð¥±¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ­á¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û