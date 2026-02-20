36歳・夏菜、“へそチラ”私服ショットで抜群スタイル披露「ステキ かっこいい」「惚れています」
俳優の夏菜（36）が19日、自身のインスタグラムを更新。お腹をチラリと見せた“へそチラ”私服ショットを公開し、抜群のスタイルを披露した。
【写真】「ステキ かっこいい」「惚れています」“へそチラ”私服ショットを披露した夏菜
夏菜は「寒い日はもっぱらボア 小物はgoldとsilverのmixが気分」とつづり、冬の私服コーディネートをアップ。 木目調の壁や扉がおしゃれな室内で、白いショート丈のノースリーブに、ゆったりとした黒のパンツを合わせた、リラックス感ただようスタイルを披露している。
特に目を引くのは、タンクトップの裾からのぞく引き締まったウエストライン。その上にボリュームのあるベージュのボアジャケットを羽織り、こなれ感を演出している。
ほかにも、ニューヨーク・ヤンキースのロゴが入ったブラウンのキャップや、ゴールドとシルバーのアクセサリー、ボアブーツなどお気に入りのファッションアイテムを紹介した。
この投稿にファンからは「かっんわいい！」「ステキ かっこいい」「暖かそうですね ふかふかボア可愛い」「惚れています」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ステキ かっこいい」「惚れています」“へそチラ”私服ショットを披露した夏菜
夏菜は「寒い日はもっぱらボア 小物はgoldとsilverのmixが気分」とつづり、冬の私服コーディネートをアップ。 木目調の壁や扉がおしゃれな室内で、白いショート丈のノースリーブに、ゆったりとした黒のパンツを合わせた、リラックス感ただようスタイルを披露している。
ほかにも、ニューヨーク・ヤンキースのロゴが入ったブラウンのキャップや、ゴールドとシルバーのアクセサリー、ボアブーツなどお気に入りのファッションアイテムを紹介した。
この投稿にファンからは「かっんわいい！」「ステキ かっこいい」「暖かそうですね ふかふかボア可愛い」「惚れています」などのコメントが寄せられている。