¼Â¸³Ãæ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿〝À¤³¦¤Ç¤¿¤À°ì¤Ä¤Î¥é¥à¼ò〟¡¡JAPONICUS RHUM AGRICOLE¡¡2·î26Æü¤«¤é480ËÜ¸ÂÄêÈÎÇä
·§ËÜÂç³Ø¤¬À¤³¦¤Ç¤¿¤À°ì¤Ä¤Î¥é¥à¼ò¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼Â¸³Ãæ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿〝À¤³¦¤Ç¤¿¤À°ì¤Ä¤Î¥é¥à¼ò〟¡¡JAPONICUS RHUM AGRICOLE¡¡2·î26Æü¤«¤é480ËÜ¸ÂÄêÈÎÇä
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¼Â¸³Ãæ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£
¥é¥à¼ò¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜÂç³ØÂç³Ø±¡ ÀèÃ¼²Ê³Ø¸¦µæÉô¤ÎÃ«»þÍºÆÃÇ¤¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¡Ö¼ò¹¥¤¡×¤ÎÃ«¶µ¼ø¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¼òÂ¤¤ê¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö½Ð²ê¹ÚÊì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊ¬Îö¹ÚÊì¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥«¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ÚÊì¤ò»È¤Ã¤¿¥Óー¥ë¤ä¾ÆÃñ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¸³¼ºÇÔ¡¦¡¦¡¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡©
¤¤Ã¤«¤±¤ÏÌó15Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿¸¦µæÃæ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
Ê¬Îö¹ÚÊì¤òÇÝÍÜ¤¹¤ëµ¡³£¤¬¸Î¾ã¤·¡¢¼Â¸³¼ºÇÔ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÈ¯¹Ú¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ã¾ú¼ò¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÊ¬Îö¹ÚÊì¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥«¥¹¡×¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤³ô¡ÖKumadai³ô¡×¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î³ô¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÇþ¾ÆÃñ¤Ê¤É¤â´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¿·¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤¬¥é¥à¼ò¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖKumadai³ô¡×¤ÏÀÜÃåºÞ¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤Î¤¬·çÅÀ¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä
·§ËÜÂç³ØÂç³Ø±¡ Ã«»þÍº ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ö¾ÆÃñ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤¹á¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¥é¥à¼ò¤Ç¤ÏÎÉ¤¤¹á¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£·çÅÀ¤¬Ä¹½ê¤Ë¤Ê¤ë¡×
¼¯»ùÅç¸©¤ÎÂ¢¸µ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢½ã¹ñ»º¥é¥à¼ò¡ÖJAPONICUS RHUM AGRICOLE¡Ê¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥«¥¹¡¦¥é¥à¡¦¥¢¥°¥ê¥³ー¥ë¡Ë¡×¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅç¸©»º¤Î¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤ò¸¶ºàÎÁ¤È¤·¡¢¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Ã« ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡£¸¶¼ò¤Ê¤Î¤Ç¥³ー¥é¤Ç4ÂÐ1¤Î³ä¹ç¤Ç³ä¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡×
·§ÂçÈ¯¤Î¥é¥à¼ò¤Ï¡¢2·î26Æü¤«¤éÌó480ËÜ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£