アミュプラザくまもとで、プレミアム付き商品券の販売が始まりました。プレミアム分は50％。少しでもお得に買い物をしようと、朝から長蛇の列ができました。



■洲粼湧貴記者

「きょうは平日の金曜日ですが、ものすごい行列ができています」





20日から販売が始まったアミュプラザくまもとのプレミアム付き商品券。1セット1万円で販売され、1万5千円分の買い物ができます。この日販売されたのは2000セットで、平日の朝にも関わらず購入を希望する多くの人が詰めかけ、大行列ができました。先頭に並んでいた男性は。





■先頭の男性

Q何時ごろから並んでいた？

「日付変わって0時からです。寒かったんで、毛布を着ながら凍えながら頑張ってました。いろんなものが高くなってるんで、買えるものは買っときたいなと思って」



当初は、販売開始1時間前の午前9時から整理券を配る予定でしたが、混雑したため急きょ早朝から配布を開始、8時過ぎには販売予定数に達したため終了しました。



■買えなかった女性

「朝6時半に来て買えなかったです。こっちも少しでも家計を助けようと思ってくるからね。5千円のプレミアで…（午前）1時には並ばん」



政府の経済対策を受け、熊本市が物価高対策として実施したプレミアム付き商品券の発行支援事業。熊本市は商品券を発行する企業などに最大40％の「プレミアム」分を助成しますが、アミュプラザくまもとは開業5周年を記念し、さらに10％分を独自に上乗せしました。





■買えた男性

「3セット分購入させていただきました。3万円で4万5000円分なんで、この物価高うれしいですよね」



無事、購入できたこちらの男性。早速、家族のために「あるもの」を購入しました。



「普段あまり買わないような高級なチョコレートを妻と 娘2人に購入させていただきました。妻は子どもが小さいのでそっちを担当して、あなたは行ってきてねとなったので、来た甲斐がありました」



アミュプラザくまもとのプレミアム付き商品券は21日も販売されます。また、第2弾として4月3日から5日も販売される予定です。





【スタジオ】

（永島由菜キャスター）

熊本市の鶴屋百貨店も20日からLINEでプレミアム付き商品券を抽選販売する予定でしたが、システムの不具合で抽選に参加できなくなっていました。現在は復旧し、鶴屋百貨店は改めて21日の午前10時からLINEで抽選販売を行うとしています。



（緒方太郎キャスター）

県内では、それぞれの自治体でも国の交付金を活用した物価高騰対策を行っています。

天草市では、地域で使える1万円分の商品券とデジタル地域通貨1万1000円分が選べます。「天草のさりー」という取り組みで、スマートフォンのアプリかマイナンバーカードにチャージできます。



南阿蘇村では、村民全員を対象に村内で使える1万2000円分の「地域振興券」と3080円分のお米ギフト券を無料で配布。さらに子育て世帯には阿蘇地域産の「あか牛」と肉そば、あわせて5000円分を支給しています。



我が街の消費の喚起につながるか。今後にも注目です。

