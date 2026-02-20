ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子で銀メダルの坂本花織（シスメックス）と銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２０日、そろって一夜明けの記者会見に臨んだ。

今季限りで引退を表明している坂本は「悔しいが、未練はない」と言い切り、清々しい表情を浮かべ、中井は次の五輪への意欲を述べた。（デジタル編集部）

メダルを首から掛けて記者らの前に登場した２人は、終始リラックスした表情で報道陣の質問に答えた。主な質問と回答は以下の通り。

質問：まずは昨日の戦いから一夜明けての改めての心境と、どんな夜を過ごしたのか。

坂本：昨日のフリーで自分の納得のいく演技ができなかったのが本当に悔しくて、最後やっぱ、ここでこのオリンピックで、最後一発決めたかったっていうのは正直あったので、いろんな人に最高の姿をお見せすることができなかったっていうのはすごく悔やまれる。それでも頑張ってきたことがこの銀メダルっていう結果に繋がったと思うので、それはしっかり受け止めようっていう気持ちで一夜明けて、すごく感じたことです。

一睡もできなくてちょっと帰るのが遅くなったりして、なかなか今日の朝まで時間経つのが早かったんですけど、帰ってからは、りくりゅうとトレーナーさんと一緒に打ち上げしました。

中井：まだ一夜明けた感覚がしてなくて、自分は１時間半ぐらいしか寝れてなくて、寝る前もずっと友達からの（連絡に）返信してたり、結構いろんな自分のニュースを見て、それでやっと実感が湧いてきて、本当に頑張ってよかったなと改めて思います。

質問：このオリンピック一言で言うとどんなオリンピックだったのか。２人は世界選手権の代表にもなっているが、この後の目標は。

坂本：団体戦も個人戦も含めて本当にこの大会は充実でした。とにかく今回目標にしていた団体個人ともに銀メダル以上の目標を達成することもできたし、団体戦では本当に今までにないぐらいすごく楽しかったし、みんながこのオリンピックっていうのを楽しんで滑ってるのをこの目で見ることができて、自分もすごく力をもらえましたし、個人戦に向けて、すごく励みになって。なんか日々本当にこんな充実してることってめったにないなって思ったので、この今大会の言葉は充実です。

そうですね。ちょっと世界選手権に向けてのコメントは、ちょっと控えます。

中井：今大会はうれしい気持ちもあるんですけど、ここからがスタートだなっていうふうに思っていて、やっぱりあと２回オリンピックに出場できる年齢ではあると思うので、それを踏まえて、今回経験できたことだったりを、次のあと２回に繋げていけたらいいなっていうふうに思ってます。

世界選手権は今回、ショートプログラムはすごく良くて、フリーで少し細かいミスが多かったので、そこをしっかりと世界選手権までに直していって、今回のようにいい結果で終われたらいいなっていう思います。