元つばきファクトリー浅倉樹々、4月より芸能活動再開を発表「音楽の世界で頑張りたいと心から思い」約1年ぶり近影も公開
【モデルプレス＝2026/02/20】2025年3月31日をもって芸能活動を終了していた元つばきファクトリーの浅倉樹々が、4月より芸能活動を再開すると発表。2026年2月20日、所属事務所・ジェイピィールームの公式サイトにて報告された。
【写真】芸能活動を終了していた元アイドル、約1年ぶり近影ショット
公式サイトでは「浅倉樹々ですが、4月より芸能活動を再開することとなりました。本人より、もう一度大好きな音楽を通じて活動をしたいとの相談があり、協議をした結果、本人の意思を尊重し芸能活動再開という結論に至りました」と発表。今後については「弊社ホームページ及びSNSにてお知らせして参ります」とし「今後とも浅倉樹々への応援の程どうぞよろしくお願い致します」と結んでいる。
また、浅倉も自身のInstagramを更新し「皆様お久しぶりです。浅倉樹々です。突然のお知らせになりますが、この度、芸能活動を再開する事となりました」と報告。「歌う事、表現をする事が大好きなのは変わらず、人生の中で今しか出来ないことを考えた結果もう一度、私は音楽の世界で頑張りたいと心から思い今回決断致しました。離れた期間で多くの学びがあり、新たな自分にも出会う事が出来ました。そこでの経験も踏まえ、また一から気持ちを改め皆様と一緒に歩んでいけたら幸いです」と思いをつづった。
最後には「どんな風に過ごしていたか心境に関する事や活動に対しての想いなどはまた詳しく綴りたいと思います。応援の程よろしくお願い致します」と呼びかけている。
浅倉は、2000年9月3日生まれ、千葉県出身。2014年10月25日 ハロプロ研修生に加入。2015年4月29日 ハロプロ研修生内新ユニットとして「つばきファクトリー」が結成され、メンバーに選ばれる。2017年2月22日 インディーズシングル4枚のリリースを経てつばきファクトリーとしてメジャーデビュー。同年7月に発売した2ndシングル「就活センセーション／笑って／ハナモヨウ」で『第50回日本有線大賞』新人賞、『第59回日本レコード大賞』最優秀新人賞を受賞。2023年4月2日 「ひなフェス 2023 つばきファクトリープレミアム〜浅倉樹々卒業スペシャル〜」をもってつばきファクトリー及びハロー！プロジェクトを卒業した。
2024年12月30日に、所属事務所公式サイトにて「2025年3月31日をもって芸能活動を終了することをご報告させていただきます」と発表。理由については「現在、動物専門学校に通いながら芸能活動を行っておりますが、卒業後は学んだ事を生かして動物関連の道に進みたい、という本人の意思を尊重し、今回の結論に至りました」と説明していた。（modelpress編集部）
◆浅倉樹々、芸能活動再開を発表
◆浅倉樹々、2023年までつばきファクトリーとして活動
