湧水町と宮崎県えびの市にまたがる陸上自衛隊・霧島演習場で20日、火災が起きました。通報から7時間経った午後6時

警察や消防などによりますと、20日午前11時前、湧水町と宮崎県えびの市にまたがる陸上自衛隊の霧島演習場で「訓練中に出火した」と、自衛隊の関係者から消防に通報がありました。

射撃の訓練中だった

現場は草地で、当時は射撃の訓練をしていたということです。けが人の情報は入っていません。

JNNのヘリコプターからの映像では、演習場では火が回った範囲が黒く焼け、火の手が細長い道のように伸びています。火は演習場の枯れ草を焼きながら今も進んでいます。

火災の詳しい原因は分かっておらず、消防や県の防災ヘリなどが消火活動を続けています。

今月11日から日米共同訓練を実施中

霧島演習場では今月11日から、陸上自衛隊とアメリカ海兵隊による日米共同訓練が行われていますが火災との関連は分かっていません。

鹿児島と宮崎にまたがる霧島演習場は、約１１．１平方キロメートルで、東京ドーム２３５個分の広さがあります。

湧水町では今月18日から林野火災注意報が発表されています。しています。

