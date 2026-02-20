「福岡オープントップバス」屋根も出てくる！新型車両お披露目 太宰府行きの新コースも 3月28日から
福岡市内の観光スポットを周遊する、福岡オープントップバスの新型車両が20日、お披露目されました。新型車両の運行開始に合わせて、福岡市・天神と太宰府を結ぶ「太宰府コース」が新設されます。
■元木寛人アナウンサー
「天神のど真ん中でお披露目となった、福岡オープントップバスの新型車両。鮮やかなブルーの波模様に、福岡県の花、梅がデザインされています。」
■元木アナウンサー
「高いですねー！」
車高＝車体の高さは、現在の車体よりおよそ40センチ高い3.79メートルです。座席数は10席増えて46席になります。
ゲリラ雷雨など急な天候の変化に備えて、屋根も設けられました。
■試乗した人
「今までのよりちょっと高くて、雨の日は屋根もつくと聞いたので、予約する時に天気を気にせず予約できるのがいいなと。」
「おもしろい。」
新たな車両とともに発表されたのが、天神と太宰府を結ぶ「太宰府コース」です。
福岡都市高速を通って、大宰府政庁跡や観世音寺など歴史を感じられるスポットを巡ります。
新たな車両に試乗して都市高速を走ると。
■元木アナウンサー
「風も強い。アトラクションですね、アンダーパスは。」
迫力満点の都市高速を終え、太宰府へ。
■元木アナウンサー
「高い位置から、より広く一望できるのはオープントップバスならではですね。太宰府駅に到着しました。参道のにぎわいも、この高さから見ると迫力があります。」
福岡オープントップバスの料金は大人2000円、子ども1000円（小学生まで）です。
新型車両と太宰府コースはいずれも、3月28日から運行が始まります。