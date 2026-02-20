巨人の沖縄・那覇キャンプも終盤に入り、開幕スタメンをかけたサバイバルも本格化している。阿部慎之助監督がレギュラー白紙としてスタートした今キャンプ、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが「巨人史上でもここまでレギュラーが決まっていないのは初めてじゃないか」と言うほどの大激戦。そんな前代未聞のレギュラー争いが繰り広げられている中、スポーツ報知のYouTube「報知プロ野球チャンネル」では、「２人抜け出した選手がいる」などとキャンプ現地での取材を基に解説している。

同チャンネルＭＣで、巨人取材歴１９年目を数える水井基博デスクも「ここまでレギュラーが白紙のジャイアンツは見たことがありません」という熾烈（しれつ）な争い。不動の４番だった岡本和真内野手が抜け、二塁の吉川尚輝内野手もオフの両股関節手術明けで開幕に間に合うかは微妙な状況で、開幕スタメンは不透明な状況となっている。それでも宮崎キャンプの全日程に帯同し、阿部監督にも直接取材を行った同デスクは「２ポジションはほぼ確定した選手が見えてきました」と現状を分析しました。

まず１人目は、昨季ベストナイン＆ゴールデン・グラブ賞と大ブレイクしたショートの泉口友汰内野手。「飛躍した昨シーズンを１年目と数えると、今季は『２年目のジンクス』を心配していましたが、チームの誰に聞いても素晴らしい練習をしている。対外試合で結果も出している。『ショート泉口』というのは確立されたと僕は見ています」と当確ランプがともっていると断言した。

では気になる２人目は…。「ライトの礼都です！」と水井デスク。中山礼都外野手は、昨季はプロ１号を含む７本塁打（打率・２６５、３２打点）と覚醒の兆しを見せたとはいえ、今季は内野から外野へ本格的に転向するなど、２３歳でまだまだ発展途上の若手だ。しかも、現在はＷＢＣ日本代表のサポートメンバーとしてチームから離れ、侍ジャパンに帯同しているが「宮崎で近藤健介選手と一緒にフリー打撃をしていましたが、一瞬、僕が代表選手と見間違えたほど。すごい打球を飛ばしています。これだけ打てる選手を使わないはずがないと思わされるほど。ここに送り込んだのは阿部監督から『レギュラーに脱皮してこいよ』という礼都選手へのメッセージでしょう」と分析。中山選手の素質を高く評価するからこそ、最後の課題を与えたと指揮官の胸中を推し量った。

セカンドについては、３軍でリハビリに励む吉川尚輝内野手に、直接話を聞くなど取材を積み重ねた上で「開幕はちょっと難しいのでは…。開幕がゴールじゃない。首脳陣も無理はさせないと思います」と開幕には間に合わないと予想。代役の開幕セカンドには、俊足を誇る浦田俊輔選手が一歩リードしているのでは、と見立てを話した。

他にも、対外試合で「４番・サード」に大抜てきされるなど、高卒２年目で飛躍が期待される石塚裕惺内野手についても言及。「このまま結果を出し続ければ、本当に『４番・サード』で１９歳の石塚選手が開幕スタメンに入っても僕は驚きません。それだけの素材だと思うし、チーム内の期待も本当に大きい」と大胆予想も飛び出した。この三塁と一塁を合わせると、リチャード選手、坂本選手、ダルベック選手、荒巻選手と若手からベテラン、新外国人選手とバラエティー豊かな候補選手がズラリ。「ここは本当にオープン戦などの実戦で、結果を残した選手がポジションをつかむはず。結果次第で、リチャード選手が三塁にまわる可能性も」と過酷なサバイバルが最後まで続くと予想した。さらに、外野の残りの２ポジションについても、独自の展望を明かしている。

また、開幕ローテ争いについても具体的に展望した。現状、当確しているのは昨季チーム最多の１１勝を挙げた山崎伊織投手１人だけ。水井デスクは、新外国人投手３人の中から２人は開幕ローテに入ると予想し、さらに「もう１人、僕の中で当確だと思っているのは、井上温大投手。昨シーズンのけがの影響で３軍スタートしていますが、実際に現地で取材すると、すごいボールを投げていました。順調に調整が進めば、確実に開幕ローテに入ってくるはず」と言い切った。一昨年は８勝５敗、防御率２・７６と先発で結果を残したが、昨季は安定感を欠き４勝８敗と黒星が先行。防御率も３・７０に落ち込み、９月には左肘を痛めて離脱するなど苦しいシーズンとなった。「それでも持っているモノはやっぱりスゴイ。今年はやってくれると思います」と逆襲に期待を寄せた。

このようにベテラン記者の目線から、ジャイアンツの現状を冷静に分析し、かつ大胆に予想した動画の内容に、ファンからは「１番ショート泉口、３番ライト中山は１年間固定していいと思う！」「皆川選手を使ってほしい」「いくらなんでもいきなり４番・石塚はないでしょ」と賛否両論のコメントが並び、盛り上がりを見せている。