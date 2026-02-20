ポンド買い反応、英ＰＭＩ速報値・製造業が回復の兆し＝ロンドン為替



２月英ＰＭＩ速報値は、製造業は５２．０と前回５１．８、市場予想５１．５を上回った。サービス業は５３．９と前回５４.０からわずかに低下も、市場予想５３．５を上回った。５０超の景気拡大領域で推移している。



S＆Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのチーフエコノミストは、「景気回復は引き続きサービス部門が牽引しているが、製造業も回復の勢いを取り戻しつつある兆しが見られ、パンデミック以来の規模となる輸出受注の急増が報告されている」とコメントした。



好調な結果を受けて、ポンドドルは高値を1.3479レベルに、ポンド円は209.51レベルに更新している。ユーロポンドは0.8730レベルに再び安値を更新した。



GBP/USD 1.3476 GBP/JPY 209.43 EUR/GBP 0.8731

