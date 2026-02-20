欧州株 独ＤＡＸが上昇に転じる、好調な独ＰＭＩ速報値を好感
東京時間18:46現在
英ＦＴＳＥ100 10685.63（+58.59 +0.55%）
独ＤＡＸ 25107.38（+63.81 +0.25%）
仏ＣＡＣ40 8468.22（+69.44 +0.82%）
スイスＳＭＩ 13837.69（+38.10 +0.28%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:46現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49551.00（+93.00 +0.19%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6897.75（+20.75 +0.30%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24958.25（+99.50 +0.40%）
