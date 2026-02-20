欧州株　独ＤＡＸが上昇に転じる、好調な独ＰＭＩ速報値を好感
東京時間18:46現在
英ＦＴＳＥ100　 10685.63（+58.59　+0.55%）
独ＤＡＸ　　25107.38（+63.81　+0.25%）
仏ＣＡＣ40　 8468.22（+69.44　+0.82%）
スイスＳＭＩ　 13837.69（+38.10　+0.28%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:46現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49551.00（+93.00　+0.19%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6897.75（+20.75　+0.30%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24958.25（+99.50　+0.40%）