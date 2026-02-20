巨人の平内龍太投手（２７）が２０日、新球種に挑戦することを明かした。昨季まではソフトバンク・東浜やＤｅＮＡ・山崎ら亜大出身の投手が武器とし、縦方向に大きく沈む通称”亜細亜ボール”をツーシームとして使用。「今までの球と使い分けができたら最高。真っすぐの球速を落とさず動かしたい」と、大竹２軍投手コーチの指導を受け、打者の手元で小さく動く”新ツーシーム”の習得に取り組む。

投球の幅を広げるため、試行錯誤を続ける。「去年の（田中）瑛斗みたいにシュートで内をえぐって『ここで？』ってタイミングでスライダーを投げる。他のピッチャーを見ても対になる球は強い」。昨季１軍のシーズン最終戦となった１０月１日・中日戦（東京ドーム）で、ひそかに練習してきた下手投げを解禁。上手投げと下手投げの二刀流という唯一無二の武器を持つ。球種が増えることで、既存の持ち球を生かす効果も期待できる。

キャンプは２軍スタートとなったが、この日は３度目のブルペン入りで４３球、全てオーバースローから投じた。２２日にはライブＢＰに登板予定と、順調に調整を進めている。「やりたいことが多すぎて、今日は全部上からになった。この前のブルペンでは下からも投げていますし、もちろん試合でも投げますよ」と、今季も変幻自在の投球で打者を幻惑する。