◆２軍練習試合 日本ハム３―１中日（２０日・名護）

日本ハムのドラフト５位ルーキー・藤森海斗捕手（明徳義塾）が、マルチ安打をマークした。

６回２死一、二塁で代打起用されると、変化球を捉え中前適時打。「真っすぐ張ってたんですけど、スライダーが浮いてきたんで反応で打ちました」と振り返った。

８回の第２打席では、高め直球を左中間へはじき返しマルチ安打をマーク。しかし９回１死満塁で三ゴロ併殺打に倒れ「２本打てたことはいいけど、３打席目のゲッツーがなければ、もっとよかった」と課題も口にした。

１４日の紅白戦（名護）でも安打を放ち、結果を残しているが「ここ最近はバッティング練習で状態がよかったので、試合でもいい雰囲気でいけた。変化球の切れだったり変化量だったり、真っすぐの切れだったり（プロは）全然違う部分があるので、そこへの対応はまだまだ、これから練習していかないといけない」と冷静に現状を見つめた。

それでも、稲葉２軍監督は「コンタクトがすごく上手で、皆さんの評価は元々高かった。結果として出たということで、本人は自信持っていいんじゃないかなと思います。スピードに、高校生とプロで違いはあると思いますけど、その中で対応できるのは僕はすごいなと思います」と評価していた。